Шакал / © Associated Press

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: нельзя принимать важные решения и проводить серьезные бизнес-переговоры.

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Символ дня: Крылатый шакал.

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Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 6.

Счастливый цвет дня: красный, алый.

Счастливые камни дня: морион, гагат, агат, изумруд.

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За какую часть тела отвечает: поджелудочная железа.

Болезни дня: из-за вероятности обострения хронических заболеваний желательно заранее принять превентивные меры.

Питание дня: в пищу можно употреблять любые продукты, но при этом важно соблюдать меру.

Стрижка дня: стричься нежелательно — это может негативно отразиться на здоровье.

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Магия и мистика дня: рекомендуется читать духовную и эзотерическую литературу — в ней удастся найти ответы на важные вопросы.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, главное — правильно их расшифровать.

Табу дня: нельзя рисковать.

Цитата дня: «Никто не молод после сорока лет, но мы можем быть неотразимыми в любом возрасте» (Коко Шанель).

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