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Астрологический прогноз на 23 ноября
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: нельзя принимать важные решения и проводить серьезные бизнес-переговоры.
Символ дня: Крылатый шакал.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 6.
Счастливый цвет дня: красный, алый.
Счастливые камни дня: морион, гагат, агат, изумруд.
За какую часть тела отвечает: поджелудочная железа.
Болезни дня: из-за вероятности обострения хронических заболеваний желательно заранее принять превентивные меры.
Питание дня: в пищу можно употреблять любые продукты, но при этом важно соблюдать меру.
Стрижка дня: стричься нежелательно — это может негативно отразиться на здоровье.
Магия и мистика дня: рекомендуется читать духовную и эзотерическую литературу — в ней удастся найти ответы на важные вопросы.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, главное — правильно их расшифровать.
Табу дня: нельзя рисковать.
Цитата дня: «Никто не молод после сорока лет, но мы можем быть неотразимыми в любом возрасте» (Коко Шанель).
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