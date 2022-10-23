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Астрологический прогноз на 23 октября

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Астрологический прогноз на 23 октября

Фото: Getty Images

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день, когда особую силу набирает интуиция – у нее будет ответ на любой вопрос, поэтому важно прислушиваться к его советам.

Символ дня: Корабль. 

Стихия дня: Огонь. 

Энергетика дня: активный день. 

Счастливое число дня: 9. 

Счастливый цвет дня: синий, сапфировый. 

Счастливые камни дня: изумруд, селенит.

За какую часть тела отвечает: ноги – от колен и ниже. 

Болезни дня: вероятны проблемы с лимфатической системой и кровью.

Сны дня: сны нынешней ночи позволят избавиться от иллюзий и увидеть жизненную ситуацию такой, какая она есть. 

Стрижка дня: стрижка улучшит как внешний вид, так и жизнь в целом. 

Афоризм дня: «Иногда удар не попадает в цель, но намерение не может промахнуться» (Жан-Жак Руссо). 

Ангел-хранитель дня: Гасар – дарует победу в самых сложных жизненных ситуациях. 

Магия и мистика дня: можно проводить обряды, использующие магическую силу воды. 

Табу дня: не стоит смотреться в зеркало – это может стать дурной приметой. 

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Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
132
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