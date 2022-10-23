Астрологический прогноз на 23 октября

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда особую силу набирает интуиция – у нее будет ответ на любой вопрос, поэтому важно прислушиваться к его советам.

Символ дня: Корабль.

Стихия дня: Огонь.

Энергетика дня: активный день.

Счастливое число дня: 9.

Счастливый цвет дня: синий, сапфировый.

Счастливые камни дня: изумруд, селенит.

За какую часть тела отвечает: ноги – от колен и ниже.

Болезни дня: вероятны проблемы с лимфатической системой и кровью.

Сны дня: сны нынешней ночи позволят избавиться от иллюзий и увидеть жизненную ситуацию такой, какая она есть.

Стрижка дня: стрижка улучшит как внешний вид, так и жизнь в целом.

Афоризм дня: «Иногда удар не попадает в цель, но намерение не может промахнуться» (Жан-Жак Руссо).

Ангел-хранитель дня: Гасар – дарует победу в самых сложных жизненных ситуациях.

Магия и мистика дня: можно проводить обряды, использующие магическую силу воды.

Табу дня: не стоит смотреться в зеркало – это может стать дурной приметой.

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