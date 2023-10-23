Астрологический прогноз на 23 октября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: можно начинать новые дела и проводить переговоры – как деловые, так и личные, совершать финансовые сделки, покупать и продавать – любые операции такого рода завершатся успехом.
Символ дня: источник.
Стихия дня: Вода.
Счастливое число дня: 1.
Счастливый цвет дня: желтый, золотистый, янтарный, лимонный, шафранный.
Счастливые камни дня: бирюза, янтарь.
За какую часть тела отвечает: кости грудины.
Болезни дня: любые болезни, начавшиеся в это время, проходят легко и быстро, особенно если сразу же обратиться к врачу.
Питание дня: нежелательно голодать, поститься и устраивать разгрузочные дни – пользы они не принесут, а вот вред может оказаться весьма ощутимым.
Стрижка дня: стрижка, сделанная в этот день, может нанести вред здоровью.
Дачные работы дня: можно собирать урожай – в этот день овощи и фрукты будут содержать максимальное количество полезных веществ.
Магия и мистика дня: можно читать заговоры на привлечение удачи в бизнесе, финансах и торговле.
Сны дня: сны нынешней ночи не являются пророческими, но могут содержать важную жизненную – или профессиональную – подсказку.
Табу дня: нельзя отправляться в поездки – их исход может оказаться непредсказуемым.
Цитата дня: "Семья – это спасательный круг в бурном море жизни" (Джоан Роулинг).
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