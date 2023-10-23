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Астрологический прогноз на 23 октября

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
235
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 23 октября

Источник - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: можно начинать новые дела и проводить переговоры – как деловые, так и личные, совершать финансовые сделки, покупать и продавать – любые операции такого рода завершатся успехом. 

Символ дня: источник. 

Стихия дня: Вода. 

Счастливое число дня: 1. 

Счастливый цвет дня: желтый, золотистый, янтарный, лимонный, шафранный. 

Счастливые камни дня: бирюза, янтарь. 

За какую часть тела отвечает: кости грудины. 

Болезни дня: любые болезни, начавшиеся в это время, проходят легко и быстро, особенно если сразу же обратиться к врачу. 

Питание дня: нежелательно голодать, поститься и устраивать разгрузочные дни – пользы они не принесут, а вот вред может оказаться весьма ощутимым. 

Стрижка дня: стрижка, сделанная в этот день, может нанести вред здоровью. 

Дачные работы дня: можно собирать урожай – в этот день овощи и фрукты будут содержать максимальное количество полезных веществ. 

Магия и мистика дня: можно читать заговоры на привлечение удачи в бизнесе, финансах и торговле. 

Сны дня: сны нынешней ночи не являются пророческими, но могут содержать важную жизненную – или профессиональную – подсказку. 

Табу дня: нельзя отправляться в поездки – их исход может оказаться непредсказуемым. 

Цитата дня: "Семья – это спасательный круг в бурном море жизни" (Джоан Роулинг). 

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Дата публикации
Просмотры
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