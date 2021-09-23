Астрологический прогноз на 23 сентября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Прогноз дня: пассивная энергия дня может сделать человека апатичным и пассивным. Чтобы подобного не произошло, необходимо придерживаться заранее составленного плана действий, не позволяя себе отвлекаться на разговоры и споры, а также минимизировать дурные привычки – особенно курение.

Символ дня: зеркало.

Стихия дня: Огонь.

Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий.

Число дня: 9

Цвет дня: зеленый.

Камни дня: шпинель, аметист.

За какую часть тела отвечает: весь организм в целом.

Болезни дня: ни в коем случае нельзя заниматься самолечением: прежде чем начать принимать какой-либо препарат, необходимо посоветоваться с лечащим врачом.

Слова дня: исправление собственных недостатков.

Геометрическая фигура дня: треугольник.

Брак и отношения дня: не рекомендуется не только заключать брак, но и назначать свидания – что-нибудь обязательно пойдет не так.

Мистика дня: необходимо опасаться сглаза, который сегодня вероятен, как никогда – самым действенным средством в таком случае является амулет с бирюзой.

Табу дня: опасно долго смотреть в зеркало.

Какие люди рождаются в этот день: на свет появляются люди с тонкой душевной организацией, ощущающие чужую боль как свою собственную, не принимающие несправедливость и легко поддающиеся чужому влиянию. Звезды советуют им выбирать профессии врача, социального работника, сестры милосердия и сиделки.

Прогнозы на неделю:

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