Астрологический прогноз на 23 сентября

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: любые начатые в это время дела бывают удачными, так что не стоит терять свой шанс.

Символ дня: Храм.

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 3.

Счастливый цвет дня: фиолетовый, лиловый.

Счастливые камни дня: авантюрин, циркон, обсидиан, пирит.

За какую часть тела отвечает: печень, кровь.

Болезни дня: болезни нынешнего дня могут быть тяжелыми и затяжными, но при наличии у человека хорошей физической формы быстро проходят.

Питание дня: важно отказаться от всего, что может негативно повлиять на печень – жирной и жареной пищи, а также алкоголя. Показаны свежевыжатые соки, фито-чаи, морковь, гранаты, свекла и клюква.

Стрижка дня: удачное время для стрижки.

Дачные работы дня: можно собирать урожая корнеплодов – как для немедленного употребления в пищу, так и для длительного хранения, а также заготавливать лекарственные травы.

Магия и мистика дня: можно гадать – карты дадут ответ на любой вопрос.

Сны дня: сны нынешней ночи вещими не являются, но хорошая примета – увидеть во сне лошадь.

Табу дня: необходимо избегать крови – даже незначительную царапину важно правильно обработать.

Цитата дня: «Не бойся продвигаться медленно, бойся стоять на месте» (китайская пословица).

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