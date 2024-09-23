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Астрологический прогноз на 23 сентября

Астрологический прогноз на 23 сентября

Храм - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: любые начатые в это время дела бывают удачными, так что не стоит терять свой шанс. 

Символ дня: Храм. 

Стихия дня: Дерево. 

Счастливое число дня: 3. 

Счастливый цвет дня: фиолетовый, лиловый. 

Счастливые камни дня: авантюрин, циркон, обсидиан, пирит. 

За какую часть тела отвечает: печень, кровь. 

Болезни дня: болезни нынешнего дня могут быть тяжелыми и затяжными, но при наличии у человека хорошей физической формы быстро проходят. 

Питание дня: важно отказаться от всего, что может негативно повлиять на печень – жирной и жареной пищи, а также алкоголя. Показаны свежевыжатые соки, фито-чаи, морковь, гранаты, свекла и клюква. 

Стрижка дня: удачное время для стрижки. 

Дачные работы дня: можно собирать урожая корнеплодов – как для немедленного употребления в пищу, так и для длительного хранения, а также заготавливать лекарственные травы. 

Магия и мистика дня: можно гадать – карты дадут ответ на любой вопрос. 

Сны дня: сны нынешней ночи вещими не являются, но хорошая примета – увидеть во сне лошадь. 

Табу дня: необходимо избегать крови – даже незначительную царапину важно правильно обработать. 

Цитата дня: «Не бойся продвигаться медленно, бойся стоять на месте» (китайская пословица). 

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