Астрологический прогноз на 23 сентября
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда ничего не удастся получить без труда, зато финальный результат будет стоит приложенных усилий.
Символ дня: леопард.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 3.
Счастливый цвет дня: желтый.
Счастливые камни дня: рубин, авантюрин.
За какую часть тела отвечает: затылок.
Болезни дня: самолечения необходимо избегать всегда, но сегодня оно может быть особенно опасным для здоровья.
Питание дня: питание должно быть разнообразным, но умеренным.
Стрижка дня: стричь волосы нежелательно.
Дачные работы дня: растения нужно чаще поливать и подкармливать.
Магия и мистика дня: можно изготавливать обереги, талисманы и снадобья из лекарственных трав.
Сны дня: сны нынешней ночи не информативны — они не сбываются и не несут полезной информации.
Табу дня: нельзя допускать зла не только в действиях, но и в словах и мыслях.
Цитата дня: «Тот, кто жертвует своей свободой ради безопасности, не получает ни того, ни другого» (Томас Джефферсон).
