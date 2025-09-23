Астрологический прогноз на 23 сентября

Леопард / © Associated Press

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда ничего не удастся получить без труда, зато финальный результат будет стоит приложенных усилий.

Символ дня: леопард.

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 3.

Счастливый цвет дня: желтый.

Счастливые камни дня: рубин, авантюрин.

За какую часть тела отвечает: затылок.

Болезни дня: самолечения необходимо избегать всегда, но сегодня оно может быть особенно опасным для здоровья.

Питание дня: питание должно быть разнообразным, но умеренным.

Стрижка дня: стричь волосы нежелательно.

Дачные работы дня: растения нужно чаще поливать и подкармливать.

Магия и мистика дня: можно изготавливать обереги, талисманы и снадобья из лекарственных трав.

Сны дня: сны нынешней ночи не информативны — они не сбываются и не несут полезной информации.

Табу дня: нельзя допускать зла не только в действиях, но и в словах и мыслях.

Цитата дня: «Тот, кто жертвует своей свободой ради безопасности, не получает ни того, ни другого» (Томас Джефферсон).

