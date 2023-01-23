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Астрологический прогноз на 23 января

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
16к
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 23 января

Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день активности и прилива жизненных сил, которыми, тем не менее, необходимо распоряжаться осторожно: не стоит начинать новые дела, лучше доводить до ума старые, нежелательно общаться с начальством и совершать операции с недвижимостью. 

Символ дня: барс, готовящийся к прыжку. 

Стихия дня: Дерево. 

Счастливое число дня: 3. 

Счастливый цвет дня: оранжевый, золотистый. 

Счастливые камни дня: рубин, авантюрин. 

За какую часть тела отвечает: затылочная часть головы. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот лунный день, длятся долго и трудно поддаются лечению – особенно это касается головных болей, поэтому не стоит медлить с обращением к врачу. 

Питание дня: нельзя пить много кофе и злоупотреблять алкоголем. 

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться. 

Магия и мистика дня: можно делать снадобья из заготовленных летом лекарственных трав. 

Сны дня: сны этой ночи редко бывают вещими, но, если человеку снится что-то неприятное, значит, его моральные и физические силы на исходе. 

Табу дня: гадать – как самостоятельно, так и при помощи профессиональной гадалки – запрещается.

Ангел-хранитель дня: Сарго – его покровительство обеспечивает человеку лучшее место в жизни. 

Афоризм дня: "Знающий людей разумен. Знающий себя просвещен. Побеждающий людей силен, побеждающий себя могущественен" (Лао-Цзы). 

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Дата публикации
Просмотры
16к
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