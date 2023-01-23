Астрологический прогноз на 23 января

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день активности и прилива жизненных сил, которыми, тем не менее, необходимо распоряжаться осторожно: не стоит начинать новые дела, лучше доводить до ума старые, нежелательно общаться с начальством и совершать операции с недвижимостью.
Символ дня: барс, готовящийся к прыжку.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 3.
Счастливый цвет дня: оранжевый, золотистый.
Счастливые камни дня: рубин, авантюрин.
За какую часть тела отвечает: затылочная часть головы.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот лунный день, длятся долго и трудно поддаются лечению – особенно это касается головных болей, поэтому не стоит медлить с обращением к врачу.
Питание дня: нельзя пить много кофе и злоупотреблять алкоголем.
Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.
Магия и мистика дня: можно делать снадобья из заготовленных летом лекарственных трав.
Сны дня: сны этой ночи редко бывают вещими, но, если человеку снится что-то неприятное, значит, его моральные и физические силы на исходе.
Табу дня: гадать – как самостоятельно, так и при помощи профессиональной гадалки – запрещается.
Ангел-хранитель дня: Сарго – его покровительство обеспечивает человеку лучшее место в жизни.
Афоризм дня: "Знающий людей разумен. Знающий себя просвещен. Побеждающий людей силен, побеждающий себя могущественен" (Лао-Цзы).
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