Астрологический прогноз на 23 января

Облака / © Associated Press

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день работы над совершенными ранее ошибками: сделанные выводы помогут избежать промахов в будущем.

Символ дня: облака.

Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 6.

Счастливый цвет дня: синий, индиго.

Счастливые камни дня: розовый халцедон, мрамор.

За какую часть тела отвечает: верхние дыхательные пути, бронхи.

Болезни дня: никакую возникшую сегодня болезнь ни в коем случае нельзя запускать.

Питание дня: недоедать в этот день также вредно, так и переедать.

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.

Магия и мистика дня: можно читать заговоры на привлечения удачи в любви и делах.

Сны дня: не стоит игнорировать сны нынешнего дня — они часто бывают вещими.

Табу дня: нельзя никому давать личные вещи.

Цитата дня: «Дайте человеку цель, ради которой стоит жить, и он сможет выжить в любой ситуации» (Иоганн Вольфганг Гете).

