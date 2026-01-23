- Дата публикации
Астрологический прогноз на 23 января
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день работы над совершенными ранее ошибками: сделанные выводы помогут избежать промахов в будущем.
Символ дня: облака.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 6.
Счастливый цвет дня: синий, индиго.
Счастливые камни дня: розовый халцедон, мрамор.
За какую часть тела отвечает: верхние дыхательные пути, бронхи.
Болезни дня: никакую возникшую сегодня болезнь ни в коем случае нельзя запускать.
Питание дня: недоедать в этот день также вредно, так и переедать.
Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.
Магия и мистика дня: можно читать заговоры на привлечения удачи в любви и делах.
Сны дня: не стоит игнорировать сны нынешнего дня — они часто бывают вещими.
Табу дня: нельзя никому давать личные вещи.
Цитата дня: «Дайте человеку цель, ради которой стоит жить, и он сможет выжить в любой ситуации» (Иоганн Вольфганг Гете).
