Астрологический прогноз на 24 апреля

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: можно начинать работу над новыми проектами, а вот от начатых ранее, но по какой-то причине незаконченных дел лучше отказаться.

Символ дня: саламандра.

Стихия дня: Земля, Огонь.

Счастливое число дня: 8.

Счастливый цвет дня: алый, красный, багровый.

Счастливые камни дня: морион, хризолит, красный мрамор.

За какую часть тела отвечает: желудок.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут продлиться долго и привести к серьезным осложнениям, поэтому нельзя медлить с мерами по их лечению.

Питание дня: из-за серьезного риска пищевых отравлений очень важно следить за свежестью продуктов.

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки

Дачные работы дня: можно поливать и подкармливать растения.

Магия и мистика дня: один из лучших дней для магии — эффективными окажутся любые обряды и заговоры.

Сны дня: сны нынешней ночи позволяют найти ответы на важные — как жизненные, так и профессиональные — вопросы.

Табу дня: под запретом сидячий образ жизни: даже если с ним связана работа, нужно время от времени двигаться — например, вспомнить о производственной гимнастике.

Цитата дня: «Реальность существует в человеческом сознании и более нигде» (Джордж Оруэлл).

