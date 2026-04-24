Астрологический прогноз на 24 апреля
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: можно начинать работу над новыми проектами, а вот от начатых ранее, но по какой-то причине незаконченных дел лучше отказаться.
Символ дня: саламандра.
Стихия дня: Земля, Огонь.
Счастливое число дня: 8.
Счастливый цвет дня: алый, красный, багровый.
Счастливые камни дня: морион, хризолит, красный мрамор.
За какую часть тела отвечает: желудок.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут продлиться долго и привести к серьезным осложнениям, поэтому нельзя медлить с мерами по их лечению.
Питание дня: из-за серьезного риска пищевых отравлений очень важно следить за свежестью продуктов.
Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки
Дачные работы дня: можно поливать и подкармливать растения.
Магия и мистика дня: один из лучших дней для магии — эффективными окажутся любые обряды и заговоры.
Сны дня: сны нынешней ночи позволяют найти ответы на важные — как жизненные, так и профессиональные — вопросы.
Табу дня: под запретом сидячий образ жизни: даже если с ним связана работа, нужно время от времени двигаться — например, вспомнить о производственной гимнастике.
Цитата дня: «Реальность существует в человеческом сознании и более нигде» (Джордж Оруэлл).
