Астрологический прогноз на 24 августа

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: первую половину дня желательно посвятить планированию своего будущего, вторую –постепенной реализации своих планов.

Символ дня: Рог изобилия.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 2.

Счастливый цвет дня: каштановый.

Счастливые камни дня: жадеит, халцедон, агат переливчатый.

За какую часть тела отвечает: рот, зубы.

Болезни дня: при малейших проблемах с зубами не стоит медлить с посещением стоматолога.

Питание дня: можно голодать, поститься и садиться на новую диету. Стрижка дня: от посещения парикмахерской нужно отказаться.

Дачные работы дня: можно пересаживать и прививать плодовые деревья и кустарники, а вот от обрезки желательно отказаться.

Магия и мистика дня: можно проводить ритуалы, избавляющие от порчи и сглаза.

Сны дня: сны нынешней ночи не сбываются, но в них может содержаться подсказка относительно того, как разрешить сложившуюся ситуацию.

Табу дня: нельзя отвечать агрессией на агрессию – лучше проигнорировать ее.

Цитата дня: «Жизнь похожа на ярмарку: они приходят соревноваться, другие – торговать, а самые счастливые просто наблюдают» (Чжу Линь).

