- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 42
- Время на прочтение
- 2 мин
Астрологический прогноз на 24 декабря
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: можно — и нужно — планировать будущее: все, что будет задумано сегодня, в ближайшее время обретет реальные черты.
Символ дня: Единорог.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 5.
Счастливый цвет дня: голубой, синий.
Счастливые камни дня: бирюза, розовый халцедон.
За какую часть тела отвечает: пищевод.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, непродолжительно и протекают без осложнений, особенно если не тянуть с лечением.
Питание дня: необходимо вычеркнуть из рациона продукты брожения — они могут негативно сказаться на состоянии кишечника.
Стрижка дня: стричься не только можно, но и нужно.
Магия и мистика дня: приоритетной является любовная магия, но это занятие лучше передоверить специалистам.
Сны дня: неприятные сны свидетельствуют о проблемах со здоровьем, на состояние которого нужно обратить внимание.
Табу дня: нельзя проявлять агрессию, даже если повод для нее будет казаться нам оправданным.
Цитата дня: «Настоящая мудрость начинается с осознания своего незнания» (Сократ).
Читайте также: