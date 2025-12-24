Астрологический прогноз на 24 декабря

Единорог / © Associated Press

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: можно — и нужно — планировать будущее: все, что будет задумано сегодня, в ближайшее время обретет реальные черты.

Символ дня: Единорог.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 5.

Счастливый цвет дня: голубой, синий.

Счастливые камни дня: бирюза, розовый халцедон.

За какую часть тела отвечает: пищевод.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, непродолжительно и протекают без осложнений, особенно если не тянуть с лечением.

Питание дня: необходимо вычеркнуть из рациона продукты брожения — они могут негативно сказаться на состоянии кишечника.

Стрижка дня: стричься не только можно, но и нужно.

Магия и мистика дня: приоритетной является любовная магия, но это занятие лучше передоверить специалистам.

Сны дня: неприятные сны свидетельствуют о проблемах со здоровьем, на состояние которого нужно обратить внимание.

Табу дня: нельзя проявлять агрессию, даже если повод для нее будет казаться нам оправданным.

Цитата дня: «Настоящая мудрость начинается с осознания своего незнания» (Сократ).

