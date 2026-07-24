Астрологический прогноз на 24 июля

Корги с короной / © Associated Press

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день не подходит для новых начинаний, но благоприятен для начатых ранее дел — завершить их удастся легко, быстро и успешно.

Символ дня: корона.

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Стихия дня: Огонь, Земля.

Счастливое число дня: 2.

Счастливый цвет дня: зеленый, нефритовый, малахитовый.

Счастливые камни дня: опал, сердолик, гематит, селенит.

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За какую часть тела отвечает: позвоночник.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, протекают довольно тяжело, но, если вовремя обратиться к врачу, можно минимизировать как их симптомы, так и последствия.

Питание дня: от тяжелой и жирной пищи нужно отказаться, мясо и бобовые желательно заменить овощами.

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки — она может подарить способности к ясновидению.

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Дачные работы дня: можно собирать любые овощи со съедобной наземной частью.

Магия и мистика дня: от любой магической деятельности, включая гадания, сегодня лучше отказаться.

Сны дня: сны нынешней ночи вещими не являются, но могут указывать на внутренние проблемы человека.

Табу дня: нужно осторожно обращаться с колющими и режущими предметами — даже обыкновенная вилка может стать причиной травмы.

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Цитата дня: «Человеку надлежит жить с самим собой и постоянно заботиться, чтобы это была хорошая компания» (Чарльз Эванс Хьюз).

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