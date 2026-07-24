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Астрологический прогноз на 24 июля
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день не подходит для новых начинаний, но благоприятен для начатых ранее дел — завершить их удастся легко, быстро и успешно.
Символ дня: корона.
Стихия дня: Огонь, Земля.
Счастливое число дня: 2.
Счастливый цвет дня: зеленый, нефритовый, малахитовый.
Счастливые камни дня: опал, сердолик, гематит, селенит.
За какую часть тела отвечает: позвоночник.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, протекают довольно тяжело, но, если вовремя обратиться к врачу, можно минимизировать как их симптомы, так и последствия.
Питание дня: от тяжелой и жирной пищи нужно отказаться, мясо и бобовые желательно заменить овощами.
Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки — она может подарить способности к ясновидению.
Дачные работы дня: можно собирать любые овощи со съедобной наземной частью.
Магия и мистика дня: от любой магической деятельности, включая гадания, сегодня лучше отказаться.
Сны дня: сны нынешней ночи вещими не являются, но могут указывать на внутренние проблемы человека.
Табу дня: нужно осторожно обращаться с колющими и режущими предметами — даже обыкновенная вилка может стать причиной травмы.
Цитата дня: «Человеку надлежит жить с самим собой и постоянно заботиться, чтобы это была хорошая компания» (Чарльз Эванс Хьюз).
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