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Астрологический прогноз на 24 марта

Астрологический прогноз на 24 марта

Шакал - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день неудачен для любых начинаний, что в выходной день критичным не является, напротив, дает возможность посвятить его отдыху. 

Символ дня: Крылатый Шакал. 

Стихия дня: Металл. 

Счастливое число дня: 6. 

Счастливый цвет дня: алый, красный, багровый, пурпурный, пунцовый. 

Счастливые камни дня: агат, гагат, морион. 

За какую часть тела отвечает: поджелудочная железа. 

Болезни дня: велика вероятность обострения хронических заболеваний, поэтому следует себя поберечь. Таблетки лучше заменить гомеопатией и лечебными травяными сборами. 

Питание дня: из рациона рекомендуется исключить грибы и мясо, а вот фрукты и ягоды красного цвета (калина, клюква, брусника, гранат) принесут организму пользу. 

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться. 

Дачные работы дня: можно работать с землей: рыхлить и вскапывать грядки. 

Магия и мистика дня: можно изучать эзотерическую литературу: даже в книгах, прочитанных неоднократно, удастся отыскать что-то новое. 

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими – они предсказывают события на ближайший месяц. 

Табу дня: нельзя есть яблоки. 

Цитата дня: «Победа над другими дает силу, победа над собой - бесстрашие» (Лао-Цзы). 

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