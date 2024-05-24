Астрологический прогноз на 24 мая

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда можно отдыхать и расслабляться, он также дарит моральный комфорт и удовлетворение – как собой, так и окружающими людьми.

Символ дня: Виноградная гроздь.

Стихия дня: Земля

Счастливое число дня: 8.

Счастливый цвет дня: желтый, лимонный, золотистый.

Счастливые камни дня: аметист, циркон.

За какую часть тела отвечает: эндокринные железы.

Болезни дня: болезни нынешнего дня, как правило проходят быстро, д и протекают в легкой форме, но, тем не менее, запускать их нельзя.

Питание дня: при желании можно позволить себе немного сухого вина и вредную пищу

Стрижка дня: не самый лучший день для стрижки.

Дачные работы дня: день благоприятен для любых садово-огородных работ.

Магия и мистика дня: можно создавать защитные обереги и талисманы.

Сны дня: сны нынешней ночи являются вещими – они сбываются на третий день.

Табу дня: категорически не рекомендуется грустить, тосковать и печалиться.

Цитата дня: "Счастье – это состояние души. Ты можешь быть счастлив, а можешь быть несчастен – все зависит от твоего взгляда на вещи" (Уолт Дисней).

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