- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 203
- Время на прочтение
- 1 мин
Астрологический прогноз на 24 ноября
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день кардинальных перемен, которые потребуют четкого плана и точного расчета.
Символ дня: единорог.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 5.
Счастливый цвет дня: голубой аквамарин.
Счастливые камни дня: розовый халцедон, бирюза.
За какую часть тела отвечает: пищевод.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, опасны серьезными осложнениями, поэтому нужно сразу же обратиться к врачу.
Питание дня: в питание необходимо соблюдать меру — переедать так же нежелательно, как и недоедать.
Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.
Магия и мистика дня: можно проводить ритуалы, направленные на привлечение удачи в бизнесе и финансах.
Сны дня: сны нынешней ночи не требуют расшифровки — все будет понятно и так.
Табу дня: нельзя никому «рыть яму»: любой негатив обернется против того, от кого он исходит.
Цитата дня: «Человек, который почувствовал ветер перемен, должен строить не щит от ветра, а ветряную мельницу» (Мао Цзэдун).