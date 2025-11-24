Астрологический прогноз на 24 ноября

Единорог / © Associated Press

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день кардинальных перемен, которые потребуют четкого плана и точного расчета.

Символ дня: единорог.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 5.

Счастливый цвет дня: голубой аквамарин.

Счастливые камни дня: розовый халцедон, бирюза.

За какую часть тела отвечает: пищевод.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, опасны серьезными осложнениями, поэтому нужно сразу же обратиться к врачу.

Питание дня: в питание необходимо соблюдать меру — переедать так же нежелательно, как и недоедать.

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.

Магия и мистика дня: можно проводить ритуалы, направленные на привлечение удачи в бизнесе и финансах.

Сны дня: сны нынешней ночи не требуют расшифровки — все будет понятно и так.

Табу дня: нельзя никому «рыть яму»: любой негатив обернется против того, от кого он исходит.

Цитата дня: «Человек, который почувствовал ветер перемен, должен строить не щит от ветра, а ветряную мельницу» (Мао Цзэдун).