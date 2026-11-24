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Астрологический прогноз на 24 ноября
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: можно начинать небольшие дела, от крупных сегодня лучше отказаться.
Символ дня: лестница в небеса.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 7.
Счастливый цвет дня: оранжевый, коралловый, терракотовый.
Счастливые камни дня: турмалин, чароит, шпинель, изумруд.
За какую часть тела отвечает: селезенка.
Болезни дня: из-за проблем с кровью от любых хирургических операций — кроме экстренных — необходимо отказаться.
Питание дня: нежелательно ограничивать себя в еде, но и переедать не следует.
Стрижка дня: для стрижки день неблагоприятен — она может ослабить сердечно-сосудистую и эндокринную систему.
Магия и мистика дня: снять негатив с любых предметов можно будет при помощи проточной воды.
Сны дня: сны нынешней ночи могут «дать» дельный совет.
Табу дня: опасно общаться с неадекватными и негативно настроенными людьми.
Цитата дня: «Нет человеческой души, которая выдержит искушение властью» (Платон).
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