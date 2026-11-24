Лестница / © Associated Press

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: можно начинать небольшие дела, от крупных сегодня лучше отказаться.

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Символ дня: лестница в небеса.

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Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 7.

Счастливый цвет дня: оранжевый, коралловый, терракотовый.

Счастливые камни дня: турмалин, чароит, шпинель, изумруд.

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За какую часть тела отвечает: селезенка.

Болезни дня: из-за проблем с кровью от любых хирургических операций — кроме экстренных — необходимо отказаться.

Питание дня: нежелательно ограничивать себя в еде, но и переедать не следует.

Стрижка дня: для стрижки день неблагоприятен — она может ослабить сердечно-сосудистую и эндокринную систему.

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Магия и мистика дня: снять негатив с любых предметов можно будет при помощи проточной воды.

Сны дня: сны нынешней ночи могут «дать» дельный совет.

Табу дня: опасно общаться с неадекватными и негативно настроенными людьми.

Цитата дня: «Нет человеческой души, которая выдержит искушение властью» (Платон).

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