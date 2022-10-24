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Астрологический прогноз на 24 октября

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Астрологический прогноз на 24 октября

Фото: Getty Images

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: светлый и гармоничный день, не приемлющий никакого зла – ни в делах, ни в словах, ни в помыслах. Начатые в это время дела ждет благоприятный исход, а принятые решения окажутся на редкость удачными, главное, чтобы они были направлены на созидание, а не на разрушение.

Символ дня: Лотос. 

Стихия дня: Вода. 

Энергетика дня: пассивный день. 

Счастливое число дня: 1. 

Счастливый цвет дня: сиреневый, фиолетовый. 

Счастливые камни дня: арагонит, андалузит, беломорит.

За какую часть тела отвечает: глаза.

Болезни дня: нельзя напрягать глаза – нежелательно долго сидеть за компьютером и читать при плохом освещении. Важно держать под контролем артериальное давление. 

Сны дня: сны нынешней ночи могут содержать в себе предвидение относительно будущих событий. 

Стрижка дня: стрижка не только улучшит внешний вид, но и сделает человека привлекательным для представителей противоположного пола. 

Афоризм дня: «Я не огорчаюсь, если люди меня не понимают, я огорчаюсь, если я не понимаю людей» (Конфуций). 

Ангел-хранитель дня: Сарос – ангел аккуратности, чистоты и порядка. 

Магия и мистика дня: идеальное время для женской магии, привлекающей удачу в любви.  

Табу дня: ни в коем случае нельзя ничего разрушать и ломать. 

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Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
226
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