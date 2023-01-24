Астрологический прогноз на 24 января

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: можно приступать к любым начинаниям. Рисковать можно, но только в том случае, если все возможные последствия такого поступка тщательно продуманы и просчитаны. Контакты с партнерами окажутся успешными, а вот разговоры с начальством – особенно если они касаются финансовых вопросов – лучше перенести.
Символ дня: Древо познания.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 4.
Счастливый цвет дня: цвет молодой листвы, изумрудный.
Счастливые камни дня: сардоникс, амазонит, агат.
За какую часть тела отвечает: гортань.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут перейти в хроническую стадию и стать причиной серьезных осложнений, поэтому в их лечении нельзя допускать беспечности.
Питание дня: в питании необходимо соблюдать умеренность: нельзя переедать, но голодать и поститься тоже не рекомендуется.
Стрижка дня: от стрижки необходимо отказаться.
Магия и мистика дня: можно снимать порчу, изготавливать талисманы и амулеты.
Сны дня: сновидения нынешней ночи предсказывают события, которые сбываются через несколько лет.
Табу дня: нельзя вредить растениям – ломать ветки, обрывать листья с домашних цветов.
Ангел-хранитель дня: Гофус – отвечает за любовь и страсть.
Афоризм дня: "Информация – кислород современного мира" (Рональд Рейган).
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