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Астрологический прогноз на 24 января

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
13к
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 24 января

Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: можно приступать к любым начинаниям. Рисковать можно, но только в том случае, если все возможные последствия такого поступка тщательно продуманы и просчитаны. Контакты с партнерами окажутся успешными, а вот разговоры с начальством – особенно если они касаются финансовых вопросов – лучше перенести. 

Символ дня: Древо познания. 

Стихия дня: Дерево. 

Счастливое число дня: 4. 

Счастливый цвет дня: цвет молодой листвы, изумрудный. 

Счастливые камни дня: сардоникс, амазонит, агат. 

За какую часть тела отвечает: гортань. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут перейти в хроническую стадию и стать причиной серьезных осложнений, поэтому в их лечении нельзя допускать беспечности. 

Питание дня: в питании необходимо соблюдать умеренность: нельзя переедать, но голодать и поститься тоже не рекомендуется. 

Стрижка дня: от стрижки необходимо отказаться. 

Магия и мистика дня: можно снимать порчу, изготавливать талисманы и амулеты. 

Сны дня: сновидения нынешней ночи предсказывают события, которые сбываются через несколько лет. 

Табу дня: нельзя вредить растениям – ломать ветки, обрывать листья с домашних цветов. 

Ангел-хранитель дня: Гофус – отвечает за любовь и страсть. 

Афоризм дня: "Информация – кислород современного мира" (Рональд Рейган). 

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Дата публикации
Просмотры
13к
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