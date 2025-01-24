Астрологический прогноз на 24 января

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда особенно успешными обещают быть финансовые дела, поэтому необходимо «ловить» благоприятный момент.
Символ дня: Вулкан.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 6.
Счастливый цвет дня: салатный, оливковый, лаймовый.
Счастливые камни дня: бирюза, черная яшма.
За какую часть тела отвечает: лимфатические узлы.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут оказаться продолжительными и чреватыми серьезными осложнениями, поэтому –необходимо сразу же обратиться к врачу.
Питание дня: питание можно не ограничивать, но порции желательно урезать.
Стрижка дня: от стрижки лучше воздержаться.
Сны дня: сны нынешней ночи показывают, использует ли человек таланты, которыми наградила его природа.
Магия и мистика дня: можно обращаться за помощью к античным и языческим богам.
Табу дня: нежелательно отправляться в путешествия.
Цитата дня: «Прекрасно то, что нравится независимо от смысла» (Иммануил Кант).
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