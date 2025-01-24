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Астрологический прогноз на 24 января

Астрологический прогноз на 24 января

Вулкан / Фото: Credits

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день, когда особенно успешными обещают быть финансовые дела, поэтому необходимо «ловить» благоприятный момент.

Символ дня: Вулкан.

Стихия дня: Металл. 

Счастливое число дня: 6. 

Счастливый цвет дня: салатный, оливковый, лаймовый. 

Счастливые камни дня: бирюза, черная яшма. 

За какую часть тела отвечает: лимфатические узлы. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут оказаться продолжительными и чреватыми серьезными осложнениями, поэтому –необходимо сразу же обратиться к врачу. 

Питание дня: питание можно не ограничивать, но порции желательно урезать. 

Стрижка дня: от стрижки лучше воздержаться. 

Сны дня: сны нынешней ночи показывают, использует ли человек таланты, которыми наградила его природа. 

Магия и мистика дня: можно обращаться за помощью к античным и языческим богам. 

Табу дня: нежелательно отправляться в путешествия. 

Цитата дня: «Прекрасно то, что нравится независимо от смысла» (Иммануил Кант). 

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