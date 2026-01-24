Астрологический прогноз на 24 января

Роза ветров / © Getty Images

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день благоприятен для общения на самые разные темы — в любом случае исход разговора окажется даже лучше. чем мы рассчитывали.

Символ дня: Роза ветров.

Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 7.

Счастливый цвет дня: сиреневый

Счастливые камни дня: сапфир, гелиотроп, коралл.

За какую часть тела отвечает: легкие.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут быть опасными и продолжительными, поэтому необходимо сразу же обратиться к врачу.

Питание дня: можно «садиться» на новую диету\: поможет избавиться от лишних килограммов и принесет много пользы для здоровья.

Стрижка дня: от стрижки желательно отказаться.

Магия и мистика дня: можно создавать талисманы на привлечение удачи в финансах

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, но понять их смысл окажется непросто — необходима грамотная расшифровка.

Табу дня: нельзя употреблять в пищу куриное мясо и яйца.

Цитата дня: «Сделай первый шаг, и ты поймешь, что не все так страшно» (Луций Анней Сенека).

