- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 34
- Время на прочтение
- 2 мин
Астрологический прогноз на 25 апреля
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: желательно отказаться от любых — в том числе и бытовых — начинаний, поскольку желаемого результата они не дадут
Символ дня: Нетопырь.
Стихия дня: Огонь.
Счастливое число дня: 9.
Счастливый цвет дня: желтый, оранжевый, коралловый, терракотовый.
Счастливые камни дня: александрит, черный жемчуг, змеевик.
За какую часть тела отвечает: сердце.
Болезни дня: болезни нынешнего дня будут обусловлены снижением иммунитета, поэтому необходимо принять меры по его укреплению.
Питание дня: необходимо отказаться от мяса и грибов, под запретом также находятся вредные привычки — алкоголь и курение.
Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться — считается, что она может привлечь болезни и неприятности.
Дачные работы дня: можно проводить обрезку деревьев и кустарников.
Магия и мистика дня: нежелательно насильно заниматься любовной магией –нельзя с ее помощью принуждать кого-либо к романтическим чувствам.
Сны дня: сны нынешней ночи, каким бы ни был их сюжет, ничего плохого человеку не предвещают.
Табу дня: нельзя без лишней надобности смотреться в зеркала.
Цитата дня: «Приобретая привычку к чтению, вы строите для себя убежище практически от всех страданий жизни» (Сомерсет Моэм).
Читайте также:
Транзит Урана в Близнецах: как на нас повлияет это ключевое событие весны 2026 года
Время счастливых шансов и дохода: три знака, которым повезет с деньгами в апреле 2026 года
Белая Луна в знаке Девы с 13 марта до 12 октября 2026 года: что нас ждет в это время