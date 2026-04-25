Астрологический прогноз на 25 апреля

Черный жемчуг / © Getty Images

Реклама

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: желательно отказаться от любых — в том числе и бытовых — начинаний, поскольку желаемого результата они не дадут

Символ дня: Нетопырь.

Реклама

Стихия дня: Огонь.

Счастливое число дня: 9.

Счастливый цвет дня: желтый, оранжевый, коралловый, терракотовый.

Счастливые камни дня: александрит, черный жемчуг, змеевик.

Реклама

За какую часть тела отвечает: сердце.

Болезни дня: болезни нынешнего дня будут обусловлены снижением иммунитета, поэтому необходимо принять меры по его укреплению.

Питание дня: необходимо отказаться от мяса и грибов, под запретом также находятся вредные привычки — алкоголь и курение.

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться — считается, что она может привлечь болезни и неприятности.

Реклама

Дачные работы дня: можно проводить обрезку деревьев и кустарников.

Магия и мистика дня: нежелательно насильно заниматься любовной магией –нельзя с ее помощью принуждать кого-либо к романтическим чувствам.

Сны дня: сны нынешней ночи, каким бы ни был их сюжет, ничего плохого человеку не предвещают.

Табу дня: нельзя без лишней надобности смотреться в зеркала.

Реклама

Цитата дня: «Приобретая привычку к чтению, вы строите для себя убежище практически от всех страданий жизни» (Сомерсет Моэм).

