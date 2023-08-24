Астрологический прогноз на 24 августа

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день неблагоприятен для новых начинаний – н успех в них рассчитывать не приходится, перспективными окажутся только те проекты, которые уже находятся в работе. От принятия важных решений – как делового, так и личного свойства – сегодня лучше отказаться: велик риск принять желаемое за действительной и совершить ошибку.

Символ дня: Летучая Мышь

Стихия дня: Огонь.

Счастливое число дня: 9.

Счастливый цвет дня: коричневый, шоколадный, каштановый.

Счастливые камни дня: александрит, раухтопаз, змеевик.

За какую часть тела отвечает: кости грудины.

Болезни дня: велика вероятность обострения хронических сердечно-сосудистых заболеваний – необходимо заранее принять превентивные меры.

Питание дня: Пост и разгрузочные дни – с благословения лечащего врача – поможет очистить организма от шлаков и токсинов.

Стрижка дня: день неблагоприятен для стрижки.

Дачные работы дня: можно обрабатывать землю всеми возможными способами, делать обрезку плодовых деревьев и кустарников, черенковать, прищипывать и прививать их.

Магия и мистика дня: день благоприятен для любой магии, кроме любовной.

Сны дня: сны нынешней ночи могут быть мрачными и пугающими, но, к счастью, не сбудутся, поэтому не нужно принимать их близко к сердцу.

Табу дня: разбитое зеркало сулит несчастье.

Цитата дня: «Человек, умеющий владеть собой, способен покончить с печалью так же легко, как найти новую радость. Я не желаю быть рабом своих переживаний. Я хочу ими насладиться, извлечь из них все, что можно» (Оскар Уайльд).

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