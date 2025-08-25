Астрологический прогноз на 25 августа

Леопард / © Associated Press

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: от новых начинаний во всех сферах жизни сегодня необходимо отказаться – успехом они не увенчаются.

Символ дня: Леопард, готовящийся к прыжку.

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 3.

Счастливый цвет дня: желтый.

Счастливые камни дня: авантюрин, карнеол.

За какую часть тела отвечает: голова, затылок.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, требуют немедленного обращения к врачу.

Питание дня: можно употреблять большое количество «горячих» специй – они «разгонят» кровь и ускорят процесс метаболизма.

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.

Дачные работы дня: можно сажать и пересаживать цветы, в том числе, и домашние.

Магия и мистика дня: можно заготавливать целебные травы, делая из них чаи, мази и настойки.

Сны дня: сны нынешней ночи редко сбываются, поэтому не стоит принимать их близко к сердцу.

Табу дня: нельзя общаться с агрессивными и неадекватными людьми.

Цитата дня: «Лучше быть предметом зависти, чем сострадания» (Геродот).