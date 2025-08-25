- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 57
- Время на прочтение
- 1 мин
Астрологический прогноз на 25 августа
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: от новых начинаний во всех сферах жизни сегодня необходимо отказаться – успехом они не увенчаются.
Символ дня: Леопард, готовящийся к прыжку.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 3.
Счастливый цвет дня: желтый.
Счастливые камни дня: авантюрин, карнеол.
За какую часть тела отвечает: голова, затылок.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, требуют немедленного обращения к врачу.
Питание дня: можно употреблять большое количество «горячих» специй – они «разгонят» кровь и ускорят процесс метаболизма.
Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.
Дачные работы дня: можно сажать и пересаживать цветы, в том числе, и домашние.
Магия и мистика дня: можно заготавливать целебные травы, делая из них чаи, мази и настойки.
Сны дня: сны нынешней ночи редко сбываются, поэтому не стоит принимать их близко к сердцу.
Табу дня: нельзя общаться с агрессивными и неадекватными людьми.
Цитата дня: «Лучше быть предметом зависти, чем сострадания» (Геродот).