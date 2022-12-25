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Астрологический прогноз на 25 декабря

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
276
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 25 декабря

Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день желательно посвятить отдыху, все равно для дел – даже самых незначительных – он не годится. Важно контролировать эмоции: ссоры могут привести к непредсказуемым проблемам. 

Символ дня: снежный барс. 

Стихия дня: Дерево. 

Счастливое число дня: 3. 

Счастливый цвет дня: золотой, янтарный. 

Счастливые камни дня: рубин, авантюрин. 

За какую часть тела отвечает: затылочная часть головы. 

Болезни дня: нельзя делать операции на голове – особенно удалять и "ремонтировать" зубы. Необходимо также избегать стрессов и переутомления. 

Питание дня: нежелательно переедать, злоупотреблять алкоголем, курением и употреблением кофе в больших дозах. 

Сны дня: сны нынешней ночи сбываются редко, поэтому можно их проигнорировать. 

Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться категорически. 

Афоризм дня: "Выбери профессию, которую ты любишь, и тебе не придется работать ни дня в жизни" (Конфуций). 

Ангел-хранитель дня: Сарго – отвечает за женское очарование и здоровье. 

Магия и мистика дня: можно изготавливать магические снадобья с использованием целебных трав. 

Табу дня: необходимо соблюдать осторожность во всех сферах деятельности. 

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Дата публикации
Просмотры
276
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