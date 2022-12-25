Астрологический прогноз на 25 декабря

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день желательно посвятить отдыху, все равно для дел – даже самых незначительных – он не годится. Важно контролировать эмоции: ссоры могут привести к непредсказуемым проблемам.
Символ дня: снежный барс.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 3.
Счастливый цвет дня: золотой, янтарный.
Счастливые камни дня: рубин, авантюрин.
За какую часть тела отвечает: затылочная часть головы.
Болезни дня: нельзя делать операции на голове – особенно удалять и "ремонтировать" зубы. Необходимо также избегать стрессов и переутомления.
Питание дня: нежелательно переедать, злоупотреблять алкоголем, курением и употреблением кофе в больших дозах.
Сны дня: сны нынешней ночи сбываются редко, поэтому можно их проигнорировать.
Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться категорически.
Афоризм дня: "Выбери профессию, которую ты любишь, и тебе не придется работать ни дня в жизни" (Конфуций).
Ангел-хранитель дня: Сарго – отвечает за женское очарование и здоровье.
Магия и мистика дня: можно изготавливать магические снадобья с использованием целебных трав.
Табу дня: необходимо соблюдать осторожность во всех сферах деятельности.
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