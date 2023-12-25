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Астрологический прогноз на 25 декабря

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
207
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 25 декабря

Сапфир - счастливый камень дня / Фото: Getty Images

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день, когда в любой ситуации необходимо проявлять терпение, уравновешенность и мудрость, в противном случае найти общий язык с окружающими не удастся.

Символ дня: Свиток. 

Стихия дня: Дерево. 

Счастливое число дня: 4. 

Счастливый цвет дня: красный и черный. 

Счастливые камни дня: синий сапфир, синяя яшма.

За какую часть тела отвечает: крестец. 

Болезни дня: велика вероятность травм и ушибов, поэтому физические нагрузки – прежде всего, занятия спортом – нужно свести к минимуму. 

Питание дня: несмотря на то, что в этот день можно устраивать небольшие застолья, умеренность в пище не помешает. 

Стрижка дня: для стрижки день благоприятен. 

Магия и мистика дня: можно изучать эзотерические трактаты и духовные труды. 

Сны дня: сновидения нынешней ночи могут показать человеку, какие препятствия стоят на его пути к заветной цели, которую он перед собой поставил.

Табу дня: нельзя использовать чужие тайны во вред ее обладателю.

Цитата дня: «Три вещи не возвращаются: выпущенная стрела, сказанное слово и прошедшие дни» (Георг Франклин Гаумер). 

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Дата публикации
Просмотры
207
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