Астрологический прогноз на 25 декабря

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда в любой ситуации необходимо проявлять терпение, уравновешенность и мудрость, в противном случае найти общий язык с окружающими не удастся.

Символ дня: Свиток.

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 4.

Счастливый цвет дня: красный и черный.

Счастливые камни дня: синий сапфир, синяя яшма.

За какую часть тела отвечает: крестец.

Болезни дня: велика вероятность травм и ушибов, поэтому физические нагрузки – прежде всего, занятия спортом – нужно свести к минимуму.

Питание дня: несмотря на то, что в этот день можно устраивать небольшие застолья, умеренность в пище не помешает.

Стрижка дня: для стрижки день благоприятен.

Магия и мистика дня: можно изучать эзотерические трактаты и духовные труды.

Сны дня: сновидения нынешней ночи могут показать человеку, какие препятствия стоят на его пути к заветной цели, которую он перед собой поставил.

Табу дня: нельзя использовать чужие тайны во вред ее обладателю.

Цитата дня: «Три вещи не возвращаются: выпущенная стрела, сказанное слово и прошедшие дни» (Георг Франклин Гаумер).

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