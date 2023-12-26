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Астрологический прогноз на 26 декабря

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
8
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 26 декабря

Крокодил - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: мощная энергетика нынешнего лунного дня несет негативный заряд, поэтому необходимо сдерживать подобные порывы у себя и не обращать внимание на всплески эмоций у других – уже завтра все изменится к лучшему. 

Символ дня: Крокодил Маккара. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 5. 

Счастливый цвет дня: коричневый, кофейный, шоколадный, каштановый. 

Счастливые камни дня: крокодилит, черный нефрит.

За какую часть тела отвечает: яичники. 

Болезни дня: обострившиеся хронических заболеваний: в необходимо лечиться по схеме, разработанной лечащим врачом. 

Питание дня: от мяса и рыбы нужно отказаться в пользу молочных и кисломолочных продуктов. 

Стрижка дня: любые манипуляции с волосами находятся под запретом. 

Магия и мистика дня: магическими действиями можно заниматься только тем, кто является профессионалом в этой области.

Сны дня: сновидения нынешней ночи могут обозначить проблему, существующую в отношениях с окружающими, и подсказать способы ее решения. 

Табу дня: необходимо сдерживать эмоции, которые, вырвавшись на поверхность, испортят отношения с окружающими людьми.

Цитата дня: «Если заглянуть в будущее, ты в любом случае будешь разочарован: как мало ты сделал по сравнению с тем, чего ждал от жизни» (Чак Паланик). 

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Дата публикации
Просмотры
8
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