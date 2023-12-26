Астрологический прогноз на 26 декабря

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: мощная энергетика нынешнего лунного дня несет негативный заряд, поэтому необходимо сдерживать подобные порывы у себя и не обращать внимание на всплески эмоций у других – уже завтра все изменится к лучшему.

Символ дня: Крокодил Маккара.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 5.

Счастливый цвет дня: коричневый, кофейный, шоколадный, каштановый.

Счастливые камни дня: крокодилит, черный нефрит.

За какую часть тела отвечает: яичники.

Болезни дня: обострившиеся хронических заболеваний: в необходимо лечиться по схеме, разработанной лечащим врачом.

Питание дня: от мяса и рыбы нужно отказаться в пользу молочных и кисломолочных продуктов.

Стрижка дня: любые манипуляции с волосами находятся под запретом.

Магия и мистика дня: магическими действиями можно заниматься только тем, кто является профессионалом в этой области.

Сны дня: сновидения нынешней ночи могут обозначить проблему, существующую в отношениях с окружающими, и подсказать способы ее решения.

Табу дня: необходимо сдерживать эмоции, которые, вырвавшись на поверхность, испортят отношения с окружающими людьми.

Цитата дня: «Если заглянуть в будущее, ты в любом случае будешь разочарован: как мало ты сделал по сравнению с тем, чего ждал от жизни» (Чак Паланик).

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