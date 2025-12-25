- Дата публикации
Астрологический прогноз на 25 декабря
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: успех будет способствовать тем, кто занимается интеллектуальным трудом, от активных действий нужно отказаться – спешить желательно, не торопясь.
Символ дня: Облака.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 6.
Счастливый цвет дня: синий.
Счастливые камни дня: гиацинт, цитрин.
За какую часть тела отвечает: верхние дыхательные пути.
Болезни дня: необходимо избегать переохлаждения и отказаться от посещения мест массового скопления людей
Питание дня: можно есть все, но – в меру.
Стрижка дня: не самый лучший день для стрижки.
Магия и мистика дня: день благоприятен для любовной магии – приворотов и отворотов.
Сны дня: сны нынешней ночи – пророческими, поэтому не стоит никому о них рассказывать.
Табу дня: нельзя ничего продавать и отдавать.
Цитата дня: «Если шутка прячется за серьезное – это ирония, если серьезное прячется за шутку – это юмор» (Артур Шопенгауэр).
