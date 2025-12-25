ТСН в социальных сетях

Астрологический прогноз на 25 декабря

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Облака

Облака / © Associated Press

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: успех будет способствовать тем, кто занимается интеллектуальным трудом, от активных действий нужно отказаться – спешить желательно, не торопясь.

Символ дня: Облака.

Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 6.

Счастливый цвет дня: синий.

Счастливые камни дня: гиацинт, цитрин.

За какую часть тела отвечает: верхние дыхательные пути.

Болезни дня: необходимо избегать переохлаждения и отказаться от посещения мест массового скопления людей

Питание дня: можно есть все, но – в меру.

Стрижка дня: не самый лучший день для стрижки.

Магия и мистика дня: день благоприятен для любовной магии – приворотов и отворотов.

Сны дня: сны нынешней ночи – пророческими, поэтому не стоит никому о них рассказывать.

Табу дня: нельзя ничего продавать и отдавать.

Цитата дня: «Если шутка прячется за серьезное – это ирония, если серьезное прячется за шутку – это юмор» (Артур Шопенгауэр).

