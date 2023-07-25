Астрологический прогноз на 25 июля

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: нежелательно начинать работу над новыми проектами – лучше продолжать работу, над теми, которые были начаты раньше. Важные решения также лучше н6е принимать – велика вероятность досадной ошибки.

Символ дня: Летучая мышь.

Стихия дня: Огонь.

Счастливое число дня: 9.

Счастливый цвет дня: оранжевый, шоколадный, каштановый, кофейный, коричневый.

Счастливые камни дня: александрит, раухтопаз, змеевик, серпентин.

За какую часть тела отвечает: грудной отдел.

Болезни дня: велика вероятность сердечно-сосудистых заболеваний, межреберной невралгии, а также пищевых отравлений и интоксикаций.

Питание дня: избежать пищевого отравления позволит тщательный контроль над качеством и свежестью употребляемых в пищу продуктов. От мяса, грибов, жирной и тяжелой для желудка пищи лучше отказаться. Рекомендуется употреблять простые, но непривычные блюда из привычных организму продуктов – овощей и фруктов.

Стрижка дня: стричь волосы категорически не рекомендуется.

Дачные работы дня: можно обрабатывать землю всеми возможными способами, делать обрезку плодовых деревьев и кустарников, черенковать, прищипывать и прививать их.

Магия и мистика дня: под запретом находится любовная магия и гадания на отношения с любимым человеком.

Сны дня: любой – даже крайне неприятный и тревожный – сон, приснившийся этой ночью, окажется пустым.

Табу дня: категорически не рекомендуется назначать реальное свидание виртуальному знакомому.

Цитата дня: «К несчастью, подавленные эмоции не умирают. Их заставили замолчать. И они изнутри продолжают влиять на человека» (Зигмунд Фрейд).

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