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Астрологический прогноз на 25 июля

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
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Время на прочтение
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Астрологический прогноз на 25 июля

Астрологический прогноз на 25 июля / Фото: Getty Images

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: нежелательно начинать работу над новыми проектами – лучше продолжать работу, над теми, которые были начаты раньше. Важные решения также лучше н6е принимать – велика вероятность досадной ошибки. 

Символ дня: Летучая мышь. 

Стихия дня: Огонь. 

Счастливое число дня: 9. 

Счастливый цвет дня: оранжевый, шоколадный, каштановый, кофейный, коричневый. 

Счастливые камни дня: александрит, раухтопаз, змеевик, серпентин. 

За какую часть тела отвечает: грудной отдел. 

Болезни дня: велика вероятность сердечно-сосудистых заболеваний, межреберной невралгии, а также пищевых отравлений и интоксикаций. 

Питание дня: избежать пищевого отравления позволит тщательный контроль над качеством и свежестью употребляемых в пищу продуктов. От мяса, грибов, жирной и тяжелой для желудка пищи лучше отказаться. Рекомендуется употреблять простые, но непривычные блюда из привычных организму продуктов – овощей и фруктов. 

Стрижка дня: стричь волосы категорически не рекомендуется. 

Дачные работы дня: можно обрабатывать землю всеми возможными способами, делать обрезку плодовых деревьев и кустарников, черенковать, прищипывать и прививать их. 

Магия и мистика дня: под запретом находится любовная магия и гадания на отношения с любимым человеком. 

Сны дня: любой – даже крайне неприятный и тревожный – сон, приснившийся этой ночью, окажется пустым. 

Табу дня: категорически не рекомендуется назначать реальное свидание виртуальному знакомому. 

Цитата дня: «К несчастью, подавленные эмоции не умирают. Их заставили замолчать. И они изнутри продолжают влиять на человека» (Зигмунд Фрейд). 

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Дата публикации
Просмотры
2542
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