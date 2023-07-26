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Астрологический прогноз на 25 июля

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
3013
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 25 июля

Фото: Credits

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: можно начинать новые дела, особенно если они связаны с созиданием. Решение, принятое в этот день, окажется единственно верным. 

Символ дня: Родник. 

Стихия дня: Вода. 

Счастливое число дня: 1. 

Счастливый цвет дня: лимонный, желтый, золотистый, янтарный, медовый. 

Счастливые камни дня: янтарь, бирюза, оливин, хризолит. 

За какую часть тела отвечает: грудной отдел, подреберье. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, проходят очень быстро, особенно если вовремя приступить к лечению. 

Питание дня: категорически не рекомендуется голодать, поститься и устраивать разгрузочные дни – пользы они не принесут, а вот вред может оказаться весьма ощутимым.

Стрижка дня: от стрижки в этот день лучше отказаться. 

Дачные работы дня: можно собирать урожай, но все, что собрано, необходимо сразу употребить – в пищу или для консервации, в противном случае оно испортится. 

Магия и мистика дня: можно читать заговоры на успех в торговле, бизнесе и финансах. 

Сны дня: сны нынешней ночи не считаются вещими, но в них можно увидеть своих умерших родных, а вот к их словам, сказанным ими в сновидении, стоит прислушаться. 

Табу дня: нежелательно отправляться в путешествия – они окажутся неудачными. 

Цитата дня: «Любовь прощает все кроме низости. Низость убивает любовь, ослабляет даже родственную привязанность; без уважения нет настоящей любви» (Шалотта Бронте). 

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Дата публикации
Просмотры
3013
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