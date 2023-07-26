Астрологический прогноз на 25 июля

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: можно начинать новые дела, особенно если они связаны с созиданием. Решение, принятое в этот день, окажется единственно верным.

Символ дня: Родник.

Стихия дня: Вода.

Счастливое число дня: 1.

Счастливый цвет дня: лимонный, желтый, золотистый, янтарный, медовый.

Счастливые камни дня: янтарь, бирюза, оливин, хризолит.

За какую часть тела отвечает: грудной отдел, подреберье.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, проходят очень быстро, особенно если вовремя приступить к лечению.

Питание дня: категорически не рекомендуется голодать, поститься и устраивать разгрузочные дни – пользы они не принесут, а вот вред может оказаться весьма ощутимым.

Стрижка дня: от стрижки в этот день лучше отказаться.

Дачные работы дня: можно собирать урожай, но все, что собрано, необходимо сразу употребить – в пищу или для консервации, в противном случае оно испортится.

Магия и мистика дня: можно читать заговоры на успех в торговле, бизнесе и финансах.

Сны дня: сны нынешней ночи не считаются вещими, но в них можно увидеть своих умерших родных, а вот к их словам, сказанным ими в сновидении, стоит прислушаться.

Табу дня: нежелательно отправляться в путешествия – они окажутся неудачными.

Цитата дня: «Любовь прощает все кроме низости. Низость убивает любовь, ослабляет даже родственную привязанность; без уважения нет настоящей любви» (Шалотта Бронте).

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