Астрологический прогноз на 25 июля

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: можно начинать новые дела, особенно если они связаны с созиданием. Решение, принятое в этот день, окажется единственно верным.
Символ дня: Родник.
Стихия дня: Вода.
Счастливое число дня: 1.
Счастливый цвет дня: лимонный, желтый, золотистый, янтарный, медовый.
Счастливые камни дня: янтарь, бирюза, оливин, хризолит.
За какую часть тела отвечает: грудной отдел, подреберье.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, проходят очень быстро, особенно если вовремя приступить к лечению.
Питание дня: категорически не рекомендуется голодать, поститься и устраивать разгрузочные дни – пользы они не принесут, а вот вред может оказаться весьма ощутимым.
Стрижка дня: от стрижки в этот день лучше отказаться.
Дачные работы дня: можно собирать урожай, но все, что собрано, необходимо сразу употребить – в пищу или для консервации, в противном случае оно испортится.
Магия и мистика дня: можно читать заговоры на успех в торговле, бизнесе и финансах.
Сны дня: сны нынешней ночи не считаются вещими, но в них можно увидеть своих умерших родных, а вот к их словам, сказанным ими в сновидении, стоит прислушаться.
Табу дня: нежелательно отправляться в путешествия – они окажутся неудачными.
Цитата дня: «Любовь прощает все кроме низости. Низость убивает любовь, ослабляет даже родственную привязанность; без уважения нет настоящей любви» (Шалотта Бронте).
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