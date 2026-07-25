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Астрологический прогноз на 25 июля
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: от новых начинаний, даже если они касаются домашних дел, необходимо отказаться – они приведут к результатам, противоположным тем, на которые мы рассчитывали.
Символ дня: Чаша Грааля.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 3.
Счастливый цвет дня: голубой, морской волны, аквамарин.
Счастливые камни дня: желтый коралл, розовый жемчуг, перламутр.
За какую часть тела отвечает: сердце.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут быть опасными, поэтому требуют повышенного внимания и соответствующих мер. Оперативное вмешательство желательно только в том случае, если без него никак нельзя обойтись.
Питание дня: необходимо исключить из рациона мясо – особенно жирное и жареное, заменив его сезонными овощами и зеленью.
Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться – ее результат вряд ли нас порадует, к тому же, может стать причиной разного рода неурядиц.
Дачные работы дня: можно заниматься любыми садово-огородными работами.
Магия и мистика дня: удачными являются любые магические действия, использующие волшебную силу воды.
Сны дня: сны нынешней ночи – вещие, они сбываются в течение недели.
Табу дня: нельзя бить стеклянную посуду и проливать воду, поскольку это может стать плохой приметой.
Цитата дня: «Целью школы всегда должно быть воспитание гармоничной личности, а не специалиста» (Альберт Эйнштейн).
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