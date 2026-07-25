Астрологический прогноз на 25 июля

Перламутр / © Credits

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: от новых начинаний, даже если они касаются домашних дел, необходимо отказаться – они приведут к результатам, противоположным тем, на которые мы рассчитывали.

Символ дня: Чаша Грааля.

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Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 3.

Счастливый цвет дня: голубой, морской волны, аквамарин.

Счастливые камни дня: желтый коралл, розовый жемчуг, перламутр.

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За какую часть тела отвечает: сердце.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут быть опасными, поэтому требуют повышенного внимания и соответствующих мер. Оперативное вмешательство желательно только в том случае, если без него никак нельзя обойтись.

Питание дня: необходимо исключить из рациона мясо – особенно жирное и жареное, заменив его сезонными овощами и зеленью.

Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться – ее результат вряд ли нас порадует, к тому же, может стать причиной разного рода неурядиц.

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Дачные работы дня: можно заниматься любыми садово-огородными работами.

Магия и мистика дня: удачными являются любые магические действия, использующие волшебную силу воды.

Сны дня: сны нынешней ночи – вещие, они сбываются в течение недели.

Табу дня: нельзя бить стеклянную посуду и проливать воду, поскольку это может стать плохой приметой.

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Цитата дня: «Целью школы всегда должно быть воспитание гармоничной личности, а не специалиста» (Альберт Эйнштейн).

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