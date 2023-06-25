Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Астрологический прогноз на 25 июня

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
39
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Астрологический прогноз на 25 июня

Астрологический прогноз на 25 июня / Фото: www.credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: несмотря на то, что любые начинания сегодня будут продвигаться удачно, лучше отказаться от них в пользу отдыха, уже начатые и вовсе не стоит доводить до ума – они потребуют слишком много времени и сил. 

Символ дня: костер. 

Стихия дня: Земля, Огонь. 

Счастливое число дня: 8. 

Счастливый цвет дня: красный, пурпурный, пунцовый. 

Счастливые камни дня: гранатит, оливин, хризолит. 

За какую часть тела отвечает: желудок. 

Болезни дня: пристального внимания потребует не только желудочно-кишечный тракт, но и сердечно-сосудистая система – именно к недугам, связанным с этими органами, необходимо отнестись максимально внимательно. 

Питание дня: лечебное голодание не только поможет избавиться от лишнего веса, но и пополнит утраченную энергию, необходимую для жизни и работы. Тем, кто не намерен отказываться от пищи, рекомендуется следить за свежестью и качеством употребляемых в пищу продуктов – велик риск пищевого отравления. 

Стрижка дня: стричься в этот день не только можно, но и нужно. 

Дачные работы дня: необходимо интенсивно поливать и подкармливать растения. 

Магия и мистика дня: можно читать заговоры, помогающие в бытовых спорах и судебных тяжбах. 

Сны дня: сны нынешней ночи вытаскивают важные данные из глубин подсознания: если правильно истолковать его символы, можно будет понять, в какую сторону двигаться дальше – как в профессиональном, так и в личном плане. 

Табу дня: нельзя игнорировать подсказки Вселенной, которые примут форму посылаемых ею знаков. 

Цитата дня: "В жизни случается даже самое невероятное. Нужно просто быть смелее" (Рю Мураками). 

Читайте также: 

Британцы придумали, как заставить Россию заплатить Украине за все

Британцы придумали, как заставить Россию заплатить Украине за все

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
39
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация