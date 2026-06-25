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Астрологический прогноз на 25 июня
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: из-за разбалансированного внутреннего состояния не стоит приступать к новым начинаниям — они приведут к результатам, противоположным тем, на которые мы рассчитывали.
Символ дня: сердце.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 3.
Счастливый цвет дня: голубой, аквамарин.
Счастливые камни дня: желтый коралл, розовый жемчуг, перламутр.
За какую часть тела отвечает: сердце.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут быть опасными, поэтому, плохо себя почувствовав, нужно сразу же обратиться к врачу.
Питание дня: необходимо исключить из рациона мясо в любом его виде.
Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться — она негативно скажется как на внешности, так и на жизни в целом.
Дачные работы дня: день благоприятен для любых садово-огородных работ.
Магия и мистика дня: можно проводить обряды, использующие магическую силу проточной воды.
Сны дня: сны нынешней ночи — вещие, они сбываются в течение недели.
Табу дня: нельзя бить стекла, включая соответствующую посуду.
Цитата дня: «Воспитание — лучший припас к старости» (Аристотель).
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