Астрологический прогноз на 25 марта

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: новые дела вряд ли окажутся успешными, поэтому лучше заняться теми, которые были начаты ранее, но поккакой-то причине не завершены.
Символ дня: Сосуд с живой и мертвой водой.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 7.
Счастливый цвет дня: зеленый, изумрудный, нефритовый
Счастливые камни дня: тигровый и кошачий глаз.
За какую часть тела отвечает: ноги, колени.
Болезни дня: заболевания нынешнего дня чреваты серьезными осложнениями, поэтому нельзя их игнорировать.
Питание дня: можно садиться на диету, поститься и даже голодать – правда, только в лечебных целях.
Стрижка дня: для стрижки день неблагоприятен.
Магия и мистика дня: возможны озарения, дающие ответы на многие важные – как профессиональные, так и личные – вопросы.
Сны дня: сны нынешней ночи являются вещими – они рассказывают о том, что произойдет с человеком в ближайшее время.
Табу дня: нужно опасаться воды.
Цитата дня: «Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслами» (Бернард Шоу).
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