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Астрологический прогноз на 25 марта

Астрологический прогноз на 25 марта

Сосуд с живой и мертвой водой - символ дня / Фото: Getty Images

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: новые дела вряд ли окажутся успешными, поэтому лучше заняться теми, которые были начаты ранее, но поккакой-то причине не завершены.

Символ дня: Сосуд с живой и мертвой водой. 

Стихия дня: Металл. 

Счастливое число дня: 7. 

Счастливый цвет дня: зеленый, изумрудный, нефритовый 

Счастливые камни дня: тигровый и кошачий глаз. 

За какую часть тела отвечает: ноги, колени. 

Болезни дня: заболевания нынешнего дня чреваты серьезными осложнениями, поэтому нельзя их игнорировать. 

Питание дня: можно садиться на диету, поститься и даже голодать – правда, только в лечебных целях.

Стрижка дня: для стрижки день неблагоприятен. 

Магия и мистика дня: возможны озарения, дающие ответы на многие важные – как профессиональные, так и личные –  вопросы. 

Сны дня: сны нынешней ночи являются вещими – они рассказывают о том, что произойдет с человеком в ближайшее время. 

Табу дня: нужно опасаться воды. 

Цитата дня: «Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслами» (Бернард Шоу). 

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