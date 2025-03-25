Астрологический прогноз на 25 марта

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: новые дела вряд ли окажутся успешными, поэтому лучше заняться теми, которые были начаты ранее, но поккакой-то причине не завершены.

Символ дня: Сосуд с живой и мертвой водой.

Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 7.

Счастливый цвет дня: зеленый, изумрудный, нефритовый

Счастливые камни дня: тигровый и кошачий глаз.

За какую часть тела отвечает: ноги, колени.

Болезни дня: заболевания нынешнего дня чреваты серьезными осложнениями, поэтому нельзя их игнорировать.

Питание дня: можно садиться на диету, поститься и даже голодать – правда, только в лечебных целях.

Стрижка дня: для стрижки день неблагоприятен.

Магия и мистика дня: возможны озарения, дающие ответы на многие важные – как профессиональные, так и личные – вопросы.

Сны дня: сны нынешней ночи являются вещими – они рассказывают о том, что произойдет с человеком в ближайшее время.

Табу дня: нужно опасаться воды.

Цитата дня: «Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслами» (Бернард Шоу).

Читайте также: