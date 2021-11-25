Астрологический прогноз на 25 ноября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Поступки дня: успех ждет прежде всего тех, кто любит и умеет работать в коллективе и верит в свои силы. Можно осуществлять важные сделки и заключать серьезные договоры.

Символ дня: Золотой ключик.

Стихия дня: Дерево.

Энергетика дня: день не подходит для активных действий, но и лениться тоже не следует.

Число дня: 4.

Цвет дня: алый.

Камни дня: голубой агат, сапфир, голубой неврит.

За какую часть тела отвечает: крестец.

Болезни дня: недуг, давший о себе знать в этот день, может оказаться не столько серьезным, сколько продолжительным, поэтому необходимо сразу же обратиться к врачу и принять рекомендованные им меры.

Афоризм дня: "Финиш кажется далеким только на старте".

Геометрическая фигура дня: вертикальный прямоугольник.

Брак и отношения дня: день благоприятен для заключения брака только тогда, когда жених и невеста являются единомышленниками – в противном случае ссор и конфликтов не избежать.

Мистика дня: гадание окажется удачным только в том случае, если его предметом станет моральная сторона жизни – например, любовь.

Табу дня: ни в коем случае нельзя раскрывать чужие тайны – последствия могут оказаться непредсказуемыми.

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