Астрологический прогноз на 26 ноября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда – несмотря на выходной – складываются на редкость благоприятные условия для начала любого дела – как профессионального, так и бытового.

Символ дня: горн – символ призыва к действию.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 5.

Счастливый цвет дня: лиловый, сиреневый, лавандовый, амарантовый, белый.

Счастливые камни дня: гиацинт, сапфир, лазурит.

За какую часть тела отвечает: ЖКТ.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, проходят быстро и не несут серьезных осложнений.

Питание дня: необходимо употреблять как можно меньше жидкости – даже от супа и сочных фруктов нужно отказаться.

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.

Магия и мистика дня: желательно отказаться от гаданий – они не дадут правильного ответа.

Сны дня: сны нынешней ночи не несут важной информации.

Табу дня: нельзя чересчур напрягать зрение – это может привести к его ослаблению.

Цитата дня: "Мы не столько нуждаемся в помощи друзей, сколько в уверенности, что мы ее получим" (Демокрит).

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