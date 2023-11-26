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Астрологический прогноз на 26 ноября

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
8
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 26 ноября

Горн - символ дня / Фото: Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день, когда – несмотря на выходной – складываются на редкость благоприятные условия для начала любого дела – как профессионального, так и бытового.

Символ дня: горн – символ призыва к действию. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 5. 

Счастливый цвет дня: лиловый, сиреневый, лавандовый, амарантовый, белый.

Счастливые камни дня: гиацинт, сапфир, лазурит. 

За какую часть тела отвечает: ЖКТ.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, проходят быстро и не несут серьезных осложнений.

Питание дня: необходимо употреблять как можно меньше жидкости – даже от супа и сочных фруктов нужно отказаться. 

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки. 

Магия и мистика дня: желательно отказаться от гаданий – они не дадут правильного ответа. 

Сны дня: сны нынешней ночи не несут важной информации.

Табу дня: нельзя чересчур напрягать зрение – это может привести к его ослаблению. 

Цитата дня: "Мы не столько нуждаемся в помощи друзей, сколько в уверенности, что мы ее получим" (Демокрит). 

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Дата публикации
Просмотры
8
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