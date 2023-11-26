Астрологический прогноз на 26 ноября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда – несмотря на выходной – складываются на редкость благоприятные условия для начала любого дела – как профессионального, так и бытового.
Символ дня: горн – символ призыва к действию.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 5.
Счастливый цвет дня: лиловый, сиреневый, лавандовый, амарантовый, белый.
Счастливые камни дня: гиацинт, сапфир, лазурит.
За какую часть тела отвечает: ЖКТ.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, проходят быстро и не несут серьезных осложнений.
Питание дня: необходимо употреблять как можно меньше жидкости – даже от супа и сочных фруктов нужно отказаться.
Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.
Магия и мистика дня: желательно отказаться от гаданий – они не дадут правильного ответа.
Сны дня: сны нынешней ночи не несут важной информации.
Табу дня: нельзя чересчур напрягать зрение – это может привести к его ослаблению.
Цитата дня: "Мы не столько нуждаемся в помощи друзей, сколько в уверенности, что мы ее получим" (Демокрит).
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