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Астрологический прогноз на 25 ноября
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день отдыха и праздника, который нельзя тратить на грусть, печаль и недовольство.
Символ дня: колокол.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 8.
Счастливый цвет дня: желтый.
Счастливые камни дня: циркон, аметист.
За какую часть тела отвечает: эндокринные железы.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут протекать в тяжелой форме, поэтому необходимо принять превентивные меры.
Питание дня: можно позволить себе вредные продукты в умеренных количествах и бокал красного сухого вина.
Стрижка дня: для стрижки день неблагоприятен.
Магия и мистика дня: можно собственноручно создавать защитные талисманы и обереги.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими и сбываются на третий день.
Табу дня: под запретом плохое настроение.
Цитата дня: «Ловите хорошее настроение — оно так редко посещает нас» (Иоганн Вольфганг Гете).
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