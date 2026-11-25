Колокола / © Credits

Реклама

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день отдыха и праздника, который нельзя тратить на грусть, печаль и недовольство.

Реклама

Символ дня: колокол.

Реклама

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 8.

Счастливый цвет дня: желтый.

Счастливые камни дня: циркон, аметист.

Реклама

За какую часть тела отвечает: эндокринные железы.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут протекать в тяжелой форме, поэтому необходимо принять превентивные меры.

Питание дня: можно позволить себе вредные продукты в умеренных количествах и бокал красного сухого вина.

Стрижка дня: для стрижки день неблагоприятен.

Реклама

Магия и мистика дня: можно собственноручно создавать защитные талисманы и обереги.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими и сбываются на третий день.

Табу дня: под запретом плохое настроение.

Цитата дня: «Ловите хорошее настроение — оно так редко посещает нас» (Иоганн Вольфганг Гете).

Новости партнеров

Новости партнеров