Астрологический прогноз на 25 октября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Прогноз дня: можно переходить от планов к действиям и начинать новые, важные дела – все сложится наилучшим образом. Рекомендуется заключать любые финансовые сделки, даже те, которые в другой день были бы рискованными. Вероятен выигрыш в лотерею, главное, не забыть приобрести лотерейный билет.

Символ дня: орел, парящий в вышине.

Стихия дня: Земля.

Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий.

Число дня: 2

Цвет дня: индиго, ультрамарин.

Камни дня: горный хрусталь, яшма.

За какую часть тела отвечает: плечи и лопатки.

Болезни дня: особого внимания потребуют глаза и желудочно-кишечный тракт – ни то, ни другое лучше не перегружать.

Слова дня: случайность – частный случай закономерности.

Геометрическая фигура дня: квадрат.

Брак и отношения дня: можно назначать свидания и навещать родных.

Мистика дня: сеанс гадания, проведенный в этот день, раскроет все тайны будущего.

Табу дня: нельзя долго работать за компьютером – может пострадать зрение.

Дом, сад, огород: благоприятный день для переезда и любых домашних дел.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку