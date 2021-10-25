Астрологический прогноз на 25 октября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Прогноз дня: можно переходить от планов к действиям и начинать новые, важные дела – все сложится наилучшим образом. Рекомендуется заключать любые финансовые сделки, даже те, которые в другой день были бы рискованными. Вероятен выигрыш в лотерею, главное, не забыть приобрести лотерейный билет.
Символ дня: орел, парящий в вышине.
Стихия дня: Земля.
Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий.
Число дня: 2
Цвет дня: индиго, ультрамарин.
Камни дня: горный хрусталь, яшма.
За какую часть тела отвечает: плечи и лопатки.
Болезни дня: особого внимания потребуют глаза и желудочно-кишечный тракт – ни то, ни другое лучше не перегружать.
Слова дня: случайность – частный случай закономерности.
Геометрическая фигура дня: квадрат.
Брак и отношения дня: можно назначать свидания и навещать родных.
Мистика дня: сеанс гадания, проведенный в этот день, раскроет все тайны будущего.
Табу дня: нельзя долго работать за компьютером – может пострадать зрение.
Дом, сад, огород: благоприятный день для переезда и любых домашних дел.
Читайте также: