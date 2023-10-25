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Астрологический прогноз на 25 октября

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
9770
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 25 октября

Перламутр - счастливый камень дня / Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день, когда может исполниться заветное желание, главное, точно понимать, что именно нужно получить в результате. От крупных финансовых операций лучше отказаться – велик риск убытков. 

Символ дня: Чаша Грааля. 

Стихия дня: Вода. 

Счастливое число дня: 3. 

Счастливый цвет дня: цвет морской волны, аквамарин, лазурный. 

Счастливые камни дня: лазурит, перламутр, желтый коралл, розовый жемчуг. 

За какую часть тела отвечает: сердце. 

Болезни дня: могут дать о себе знать хронические заболевания, лечить которые необходимо по назначенной лечащим врачом схеме. 

Питание дня: необходимо предпочесть легкую и постную пищу: овощи, фрукты, соки и чаи. 

Стрижка дня: стрижка, сделанная в этот день, может принести неприятности. 

Дачные работы дня: можно делать заготовки на зиму, солить и квасить капусту. 

Магия и мистика дня: приветствуются любые магические обряды, в которых используется очистительная сила воды. 

Сны дня: сны нынешней ночи являются вещими – они сбываются в течение недели. 

Табу дня: нельзя быть посуду и проливать жидкость – это может стать плохой приметой, предвещающей переживания и одиночество.

Цитата дня: "Сильнее всего бывают те, кто направляет силы на добрые дела" (Маргарита Наваррская). 

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Дата публикации
Просмотры
9770
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