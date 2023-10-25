Астрологический прогноз на 25 октября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда может исполниться заветное желание, главное, точно понимать, что именно нужно получить в результате. От крупных финансовых операций лучше отказаться – велик риск убытков.

Символ дня: Чаша Грааля.

Стихия дня: Вода.

Счастливое число дня: 3.

Счастливый цвет дня: цвет морской волны, аквамарин, лазурный.

Счастливые камни дня: лазурит, перламутр, желтый коралл, розовый жемчуг.

За какую часть тела отвечает: сердце.

Болезни дня: могут дать о себе знать хронические заболевания, лечить которые необходимо по назначенной лечащим врачом схеме.

Питание дня: необходимо предпочесть легкую и постную пищу: овощи, фрукты, соки и чаи.

Стрижка дня: стрижка, сделанная в этот день, может принести неприятности.

Дачные работы дня: можно делать заготовки на зиму, солить и квасить капусту.

Магия и мистика дня: приветствуются любые магические обряды, в которых используется очистительная сила воды.

Сны дня: сны нынешней ночи являются вещими – они сбываются в течение недели.

Табу дня: нельзя быть посуду и проливать жидкость – это может стать плохой приметой, предвещающей переживания и одиночество.

Цитата дня: "Сильнее всего бывают те, кто направляет силы на добрые дела" (Маргарита Наваррская).

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