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Астрологический прогноз на 25 сентября

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Астрологический прогноз на 25 сентября

Фото: Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: не рекомендуется начинать – впрочем, как и продолжать – хоть какие-нибудь дела. Общение необходимо сократить до минимума, даже если речь идет о близких людях, не говоря уже о мало- или вовсе незнакомых. 

Символ дня: спрут. 

Стихия дня: Земля. 

Энергетика дня: активно действовать можно только в случае крайней необходимости. 

Счастливое число дня: 2. 

Счастливый цвет дня: алый. 

Счастливые камни дня: черный жемчуг, перламутр, змеевик. 

За какую часть тела отвечает: прямая кишка, анус. 

Болезни дня: нежелательно делать колоноскопию, ставить клизмы и делать уколы в мышцы ягодиц. Могут дать о себе знать хронические заболевания, также велика вероятность хандры и депрессии. 

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают неприятными, но, поскольку они не имеют никакого значения, на них можно не обращать внимания. 

Афоризм дня: "Природа не знает угасания – она знает лишь преобразование" (американский конструктор ракетно-космической техники Вернер фон Браун). 

Геометрическая фигура дня: горизонтальный прямоугольник. 

Ангел-хранитель дня: Освада – защищает от злых сил. 

Магия и мистика дня: от любых обрядов, ритуалов и гаданий нужно отказаться – духи недоброжелательно настроены по отношению к людям. 

Табу дня: нельзя разговаривать с незнакомцами и ходить по безлюдным улицам в темное время суток. 

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