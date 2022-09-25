Астрологический прогноз на 25 сентября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: не рекомендуется начинать – впрочем, как и продолжать – хоть какие-нибудь дела. Общение необходимо сократить до минимума, даже если речь идет о близких людях, не говоря уже о мало- или вовсе незнакомых.
Символ дня: спрут.
Стихия дня: Земля.
Энергетика дня: активно действовать можно только в случае крайней необходимости.
Счастливое число дня: 2.
Счастливый цвет дня: алый.
Счастливые камни дня: черный жемчуг, перламутр, змеевик.
За какую часть тела отвечает: прямая кишка, анус.
Болезни дня: нежелательно делать колоноскопию, ставить клизмы и делать уколы в мышцы ягодиц. Могут дать о себе знать хронические заболевания, также велика вероятность хандры и депрессии.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают неприятными, но, поскольку они не имеют никакого значения, на них можно не обращать внимания.
Афоризм дня: "Природа не знает угасания – она знает лишь преобразование" (американский конструктор ракетно-космической техники Вернер фон Браун).
Геометрическая фигура дня: горизонтальный прямоугольник.
Ангел-хранитель дня: Освада – защищает от злых сил.
Магия и мистика дня: от любых обрядов, ритуалов и гаданий нужно отказаться – духи недоброжелательно настроены по отношению к людям.
Табу дня: нельзя разговаривать с незнакомцами и ходить по безлюдным улицам в темное время суток.
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