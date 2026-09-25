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Астрологический прогноз на 25 сентября
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: от важных начинаний и принятия серьезных решений, необходимо отказаться — удачи и успеха они не принесут.
Символ дня: змея.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 6.
Счастливый цвет дня: красный, алый.
Счастливые камни дня: агат, гагат, морион.
За какую часть тела отвечает: поджелудочная железа.
Болезни дня: при приеме прописанных врачом лекарств важно точно соблюдать дозировку, ни в коем случае не превышая ее.
Питание дня: из-за опасности пищевых отравлений нужно обращать внимание на срок годности и качество употребляемых в пищу продуктов.
Стрижка дня: не лучший день для стрижки.
Дачные работы дня: собранный сегодня урожай желательно сразу же употребить в пищу, иначе он быстро потеряет большое количество содержащихся в нем полезных веществ.
Магия и мистика дня: время благоприятно для чтения эзотерической литературы — в ней удастся найти ответ на важный вопрос.
Сны дня: в снах нынешней ночи часто содержится подсказка относительно того, как поступить в сложившейся профессиональной или жизненной ситуации.
Табу дня: необходимо отказаться от риска — велика вероятность ничего не приобрести, но при этом много потерять.
Цитата дня: «Быть собой — значит, жить своими желаниями, а не чужими ожиданиями» (Оскар Уайльд)
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