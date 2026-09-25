Астрологический прогноз на 25 сентября

Змея / © Associated Press

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: от важных начинаний и принятия серьезных решений, необходимо отказаться — удачи и успеха они не принесут.

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Символ дня: змея.

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Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 6.

Счастливый цвет дня: красный, алый.

Счастливые камни дня: агат, гагат, морион.

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За какую часть тела отвечает: поджелудочная железа.

Болезни дня: при приеме прописанных врачом лекарств важно точно соблюдать дозировку, ни в коем случае не превышая ее.

Питание дня: из-за опасности пищевых отравлений нужно обращать внимание на срок годности и качество употребляемых в пищу продуктов.

Стрижка дня: не лучший день для стрижки.

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Дачные работы дня: собранный сегодня урожай желательно сразу же употребить в пищу, иначе он быстро потеряет большое количество содержащихся в нем полезных веществ.

Магия и мистика дня: время благоприятно для чтения эзотерической литературы — в ней удастся найти ответ на важный вопрос.

Сны дня: в снах нынешней ночи часто содержится подсказка относительно того, как поступить в сложившейся профессиональной или жизненной ситуации.

Табу дня: необходимо отказаться от риска — велика вероятность ничего не приобрести, но при этом много потерять.

Цитата дня: «Быть собой — значит, жить своими желаниями, а не чужими ожиданиями» (Оскар Уайльд)

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