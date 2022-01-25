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Астрологический прогноз на 25 января

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Астрологический прогноз на 25 января

Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: в это время агрессивными могут стать даже самые спокойные люди – их могут одолеть соблазны и инстинкты, поэтому необходимо сохранять спокойствие, а к окружающим проявлять максимальное терпение. 

Символ дня: Цербер. 

Стихия дня: Земля. 

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий. 

Счастливое число дня: 5. 

Счастливый цвет дня: оранжевы, каштановый. 

Счастливые камни дня: крокодилит, черный нефрит. 

За какую часть тела отвечает: женские половые органы. 

Болезни дня: все недомогания этого дня связаны с ослаблением иммунитета, поэтому важно беречься – особенно это касается простудных и вирусных заболеваний. 

Афоризм дня: "Опытом люди называют свои ошибки" (Оскар Уайльд). 

Геометрическая фигура дня: квадрат. 

Брак и отношения дня: не стоит заключать брак – он окажется не только несчастливым, но и кратковременным. 

Мистика дня: можно выставлять защиту против чужой жалобы и злобы. 

Табу дня: нельзя ни с кем конфликтовать, лучше отойти в сторону и дать неприятелю захлебнуться собственной злобой. 

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