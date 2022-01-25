Астрологический прогноз на 25 января

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: в это время агрессивными могут стать даже самые спокойные люди – их могут одолеть соблазны и инстинкты, поэтому необходимо сохранять спокойствие, а к окружающим проявлять максимальное терпение.
Символ дня: Цербер.
Стихия дня: Земля.
Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.
Счастливое число дня: 5.
Счастливый цвет дня: оранжевы, каштановый.
Счастливые камни дня: крокодилит, черный нефрит.
За какую часть тела отвечает: женские половые органы.
Болезни дня: все недомогания этого дня связаны с ослаблением иммунитета, поэтому важно беречься – особенно это касается простудных и вирусных заболеваний.
Афоризм дня: "Опытом люди называют свои ошибки" (Оскар Уайльд).
Геометрическая фигура дня: квадрат.
Брак и отношения дня: не стоит заключать брак – он окажется не только несчастливым, но и кратковременным.
Мистика дня: можно выставлять защиту против чужой жалобы и злобы.
Табу дня: нельзя ни с кем конфликтовать, лучше отойти в сторону и дать неприятелю захлебнуться собственной злобой.
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