Астрологический прогноз на 25 января

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: дела, начатые в этот день, как правило оказываются успешными, поэтому не стоит медлить с работой, даже если речь в выходной пойдет о бытовых хлопотах.

Символ дня: Саламандра.

Стихия дня: Земля, Огонь.

Счастливое число дня: 8.

Счастливый цвет дня: красный и черный.

Счастливые камни дня: агат, красный гранит.

За какую часть тела отвечает: желудок.

Болезни дня: велика вероятность подхватить опасный вирус, поэтому не стоит посещать места массового скопления людей.

Питание дня: диета или голодание очистят организм от шлаков и токсинов.

Стрижка дня: один из самых удачных дней для стрижки.

Магия и мистика дня: можно читать заговоры, которые помогут наладить испорченные отношения с родственниками и соседями.

Сны дня: сны нынешней ночи, как правило, подсказывают, по какому жизненному пути пойти в данный жизненны период.

Табу дня: нужно как можно больше двигаться — сидячий образ жизни находится под запретом.

Цитата дня: «Добрые сердца — это сады, добре мысли — это корни, добрые слова — это цветы, добрые дела — это фрукты» (Генри Лонгфелло).

