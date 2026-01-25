- Дата публикации
Астрологический прогноз на 25 января
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: дела, начатые в этот день, как правило оказываются успешными, поэтому не стоит медлить с работой, даже если речь в выходной пойдет о бытовых хлопотах.
Символ дня: Саламандра.
Стихия дня: Земля, Огонь.
Счастливое число дня: 8.
Счастливый цвет дня: красный и черный.
Счастливые камни дня: агат, красный гранит.
За какую часть тела отвечает: желудок.
Болезни дня: велика вероятность подхватить опасный вирус, поэтому не стоит посещать места массового скопления людей.
Питание дня: диета или голодание очистят организм от шлаков и токсинов.
Стрижка дня: один из самых удачных дней для стрижки.
Магия и мистика дня: можно читать заговоры, которые помогут наладить испорченные отношения с родственниками и соседями.
Сны дня: сны нынешней ночи, как правило, подсказывают, по какому жизненному пути пойти в данный жизненны период.
Табу дня: нужно как можно больше двигаться — сидячий образ жизни находится под запретом.
Цитата дня: «Добрые сердца — это сады, добре мысли — это корни, добрые слова — это цветы, добрые дела — это фрукты» (Генри Лонгфелло).
