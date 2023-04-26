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Астрологический прогноз на 26 апреля

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
301
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 26 апреля

Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: можно начинать работу над проектами, которые можно закончить максимально быстро – лучше всего в течение дня. Важные решения желательно перенести на другое время – сегодня они могут оказаться ошибочными. Общение принесет не только пользу, но и удовольствие. 

Символ дня: петух. 

Стихия дня: Металл. 

Счастливое число дня: 7. 

Счастливый цвет дня: сиреневый, лиловый, лавандовый. 

Счастливые камни дня: сапфир, бирюза. 

За какую часть тела отвечает: нижние дыхательные пути – голосовые связки, трахеи, бронхи, легкие. 

Болезни дня: под ударом находится дыхательная система, поэтому необходимо беречься от переохлаждений – заболев, можно получить серьезные осложнения. Хирургические вмешательства будут успешными, а вот стоматолога в этот день лучше не посещать. 

Питание дня: диета поможет очистить организм от шлаков и токсинов. 

Стрижка дня: волосы стричь нежелательно. 

Дачные работы дня: день благоприятен для любых садово-огородных работ. 

Магия и мистика дня: можно собственноручно изготавливать талисманы для привлечения удачи в любви и финансах. 

Сны дня: сны нынешней ночи дадут ответ на важные вопросы, которые человек задавал себе накануне. 

Табу дня: в этот день – как, впрочем, и всегда – нельзя допускать злых слов в адрес других людей, они очень быстро вернутся бумерангом. 

Цитата дня: "Истина в глубине" (Демокрит). 

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Дата публикации
Просмотры
301
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