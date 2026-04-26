Астрологический прогноз на 26 апреля
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда, несмотря на выходной, можно приступать к любым — особенно, деловым и финансовым — начинаниям.
Символ дня: Родник.
Стихия дня: Вода.
Счастливое число дня: 1.
Счастливый цвет дня: желтый, медовый, янтарный.
Счастливые камни дня: янтарь, бирюза, сардоникс.
За какую часть тела отвечает: кости грудины.
Болезни дня: болезням, начавшимся в этот день, противостоят силы организма, но помочь им не только можно, но и нужно.
Питание дня: нельзя ограничивать себя в питании.
Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться- она может ухудшить самочувствие и ослабить энергетику организма
Дачные работы дня: в интенсивном поливе нуждаются растения со съедобной надземной частью.
Магия и мистика дня: можно читать заговоры на привлечение удачи в делах, бизнесе и финансах.
Сны дня: сны нынешней ночи вполне могут оказаться вещими, но их расшифровка потребует некоторых усилий.
Табу дня: нельзя отправляться в поездки и путешествия.
Цитата дня: «Нико7га не запоминайте то, что вы можете найти в книге» (Альберт Эйнштейн).
