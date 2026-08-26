- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 114
- Время на прочтение
- 2 мин
Астрологический прогноз на 26 августа
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: неблагоприятная энергетика дня подталкивает его к неправильным поступкам, которые станут причиной неопрятных событий
Символ дня: Кобра.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 6.
Счастливый цвет дня: красный и черный.
Счастливые камни дня: агат, изумруд.
За какую часть тела отвечает: поджелудочная железа.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, длятся долго и чреваты серьезными осложнениями, под особым ударом находится поджелудочная железа, желудок и и диафрагма.
Питание дня: в питании особенно важно соблюдать меру — нельзя как голодать, так и переедать. Необходимо избегать сухомятки — в рацион обязательно нужно включить горячую пищу.
Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться — ее энергетический негатив может нанести тяжелый вред психике в частности и организму в целом.
Дачные работы дня: садовые работы должны быть умеренными — от излишней активности нужно отказаться, день благоприятен для подкормки растений.
Магия и мистика дня: можно изучать эзотерическую и духовную литературу –т в ней удастся обнаружить новые данные
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими — не стоит их игнорировать.
Табу дня: нельзя ни с кем ссориться и конфликтовать — впрочем, от такого поведения желательно воздерживаться всегда.
Цитата дня: «Лень растет на людях: она начинается паутиной и заканчивается железными цепями» (Томас Фауэлл Бэкстон).
Читайте также:
Украина вступает в новый цикл: почему 2026–2027 может стать переломным годом
Ретроградная Венера с 15 августа по 15 декабря 2026 года: что изменится в отношениях и деньгах
Сонце во Льве с 23 августа по 23 сентября 2026 года: время, когда придется разобрать свою жизнь по полочкам