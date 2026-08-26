Астрологический прогноз на 26 августа

Кобра / © Credits

Реклама

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: неблагоприятная энергетика дня подталкивает его к неправильным поступкам, которые станут причиной неопрятных событий

Реклама

Символ дня: Кобра.

Реклама

Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 6.

Счастливый цвет дня: красный и черный.

Счастливые камни дня: агат, изумруд.

Реклама

За какую часть тела отвечает: поджелудочная железа.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, длятся долго и чреваты серьезными осложнениями, под особым ударом находится поджелудочная железа, желудок и и диафрагма.

Питание дня: в питании особенно важно соблюдать меру — нельзя как голодать, так и переедать. Необходимо избегать сухомятки — в рацион обязательно нужно включить горячую пищу.

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться — ее энергетический негатив может нанести тяжелый вред психике в частности и организму в целом.

Реклама

Дачные работы дня: садовые работы должны быть умеренными — от излишней активности нужно отказаться, день благоприятен для подкормки растений.

Магия и мистика дня: можно изучать эзотерическую и духовную литературу –т в ней удастся обнаружить новые данные

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими — не стоит их игнорировать.

Табу дня: нельзя ни с кем ссориться и конфликтовать — впрочем, от такого поведения желательно воздерживаться всегда.

Цитата дня: «Лень растет на людях: она начинается паутиной и заканчивается железными цепями» (Томас Фауэлл Бэкстон).

Читайте также:

Новости партнеров

Новости партнеров