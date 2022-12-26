Астрологический прогноз на 26 декабря

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день благоприятен для получения информации как от внешних, так и внутренних носителей – к последним относится прежде всего подсознание, которое хранит множество интересных фактов и давно забытых знаний. В профессии и бизнесе повезет в основном тем, кто не держит камня за пазухой и не замышляет зла против тех, кто находится рядом.

Символ дня: Древо познания.

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 4.

Счастливый цвет дня: зеленый, малахитовый.

Счастливые камни дня: агат, амазонит.

За какую часть тела отвечает: гортань.

Болезни дня: необходимо отказаться от любых хирургических операций – вместо пользы они принесут вред – особенно это касается гортани. Болезни, начавшиеся в этот день, могут стать хроническими, поэтому к их лечению необходимо отнестись максимально ответственно.

Питание дня: в еде необходима умеренность – особенно важно отказаться от мяса и высококалорийных продуктов, но голодание может принести такой же вред организму, как и переедание.

Стрижка дня: любые манипуляции, в том числе и стрижка, противопоказаны.

Афоризм дня: "Человечество стоит перед выбором – свобода или счастье, и для многих счастье важнее" (Джордж Оруэлл).

Ангел-хранитель дня: Гофус – помогает тем, кто отчаялся и уже не ждет от жизни ничего хорошего.

Магия и мистика дня: можно снимать любые виды порчи – соответствующие ритуалы и заговоры окажутся успешными.

Сны дня: сны, приснившиеся нынешней ночью, предсказывают события на длительную перспективу – вплоть до нескольких лет.

Табу дня: желательно – разумеется, если есть такая возможность – вообще ни с кем не общаться, это чревато конфликтами.

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