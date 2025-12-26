- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 23
- Время на прочтение
- 2 мин
Астрологический прогноз на 26 декабря
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: можно будет решить проблемы, которые до этого считались нерешаемыми, главное — грамотно распорядиться имеющейся энергией.
Символ дня: Эолова арфа.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 7.
Счастливый цвет дня: белый, сиреневый.
Счастливые камни дня: сапфир, гелиотроп.
За какую часть тела отвечает: легкие.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, будут длиться долго и могут привести к серьезным осложнениям, поэтому необходимо сразу же начать лечение.
Питание: нужно исключить из рациона куриное мяса и яйца, все остальное не возбраняется, но — в меру.
Стрижка дня: стрижку желательно перенести на другой день.
Магия и мистика дня: можно изготавливать амулеты и талисманы, привлекающие удачу в бизнесе и финансах.
Сны дня: сновидения дадут ответ на важный жизненный вопрос — нужно обратить на него внимание.
Табу дня: нельзя никому ничего обещать — сдержать слово все равно не удастся.
Цитата дня: «Вдохновение приходит только во время работы» (Габриэль Гарсиа Маркес).
