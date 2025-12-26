Астрологический прогноз на 26 декабря

Арфа / © Credits

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: можно будет решить проблемы, которые до этого считались нерешаемыми, главное — грамотно распорядиться имеющейся энергией.

Символ дня: Эолова арфа.

Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 7.

Счастливый цвет дня: белый, сиреневый.

Счастливые камни дня: сапфир, гелиотроп.

За какую часть тела отвечает: легкие.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, будут длиться долго и могут привести к серьезным осложнениям, поэтому необходимо сразу же начать лечение.

Питание: нужно исключить из рациона куриное мяса и яйца, все остальное не возбраняется, но — в меру.

Стрижка дня: стрижку желательно перенести на другой день.

Магия и мистика дня: можно изготавливать амулеты и талисманы, привлекающие удачу в бизнесе и финансах.

Сны дня: сновидения дадут ответ на важный жизненный вопрос — нужно обратить на него внимание.

Табу дня: нельзя никому ничего обещать — сдержать слово все равно не удастся.

Цитата дня: «Вдохновение приходит только во время работы» (Габриэль Гарсиа Маркес).

