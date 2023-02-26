Астрологический прогноз на 26 февраля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день благоприятен для отдыха – общения с друзьями и родственниками, занятий спортом, творчества, прогулок и недальних путешествий.
Символ дня: арфа Эола.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 7.
Счастливый цвет дня: фиолетовый, лиловый, лавандовый, сливовый.
Счастливые камни дня: бирюза, гелиотроп.
За какую часть тела отвечает: нижние дыхательные пути.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, чреваты осложнениями, а вот хирургические операции пройдут успешно.
Питание дня: диета, начатая в этот день, поможет не только избавиться от лишнего веса, но и оздоровиться.
Стрижка дня: стричь волосы не стоит.
Дачные работы дня: рассаду необходимо хорошо поливать.
Магия и мистика дня: можно изготавливать талисманы для привлечения денег.
Сны дня: сновидения нынешней ночи дадут ответ на важный жизненный вопрос, особенно если четко его сформулировать и задать подсознанию перед сном.
Табу дня: нельзя лгать, особенно если цель обмана – опорочить кого-либо.
Афоризм дня: "Порой надо умолкнуть, чтобы тебя выслушали" (Станислав Ежи Лец).
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