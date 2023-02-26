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Астрологический прогноз на 26 февраля

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
79
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 26 февраля

Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день благоприятен для отдыха – общения с друзьями и родственниками, занятий спортом, творчества, прогулок и недальних путешествий. 

Символ дня: арфа Эола. 

Стихия дня: Металл. 

Счастливое число дня: 7. 

Счастливый цвет дня: фиолетовый, лиловый, лавандовый, сливовый. 

Счастливые камни дня: бирюза, гелиотроп. 

За какую часть тела отвечает: нижние дыхательные пути. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, чреваты осложнениями, а вот хирургические операции пройдут успешно. 

Питание дня: диета, начатая в этот день, поможет не только избавиться от лишнего веса, но и оздоровиться.

Стрижка дня: стричь волосы не стоит. 

Дачные работы дня: рассаду необходимо хорошо поливать. 

Магия и мистика дня: можно изготавливать талисманы для привлечения денег. 

Сны дня: сновидения нынешней ночи дадут ответ на важный жизненный вопрос, особенно если четко его сформулировать и задать подсознанию перед сном. 

Табу дня: нельзя лгать, особенно если цель обмана – опорочить кого-либо. 

Афоризм дня: "Порой надо умолкнуть, чтобы тебя выслушали" (Станислав Ежи Лец). 

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Дата публикации
Просмотры
79
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