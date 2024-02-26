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Астрологический прогноз на 26 февраля

Астрологический прогноз на 26 февраля

Виноградная гроздь - символ дня / Фото: Getty Images

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день благоприятен для реализации грандиозных проектов и принятия важных профессиональных – и жизненных – решений. 

Символ дня: Виноградная гроздь. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 8. 

Счастливый цвет дня: желтый, золотой, янтарный, медовый.  

Счастливые камни дня: прозрачный аметист, цирконий, обсидиан.

За какую часть тела отвечает: эндокринные железы.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, протекают в острой форме, поэтому не стоит затягивать с их лечением.

Питание дня: можно позволить себе умеренное количество вредной пищи и алкоголя – лучше всего, сухого красного вина. 

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться. 

Магия и мистика дня: можно создавать защитные талисманы и обереги, а также чистить украшения. 

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, они исполняются н7а третий день. 

Табу дня: нельзя грустить и тосковать.

Цитата дня: «Праздник всегда нужно носить с собой» (Эрнест Хемингуэй). 

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