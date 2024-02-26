Астрологический прогноз на 26 февраля

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день благоприятен для реализации грандиозных проектов и принятия важных профессиональных – и жизненных – решений.

Символ дня: Виноградная гроздь.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 8.

Счастливый цвет дня: желтый, золотой, янтарный, медовый.

Счастливые камни дня: прозрачный аметист, цирконий, обсидиан.

За какую часть тела отвечает: эндокринные железы.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, протекают в острой форме, поэтому не стоит затягивать с их лечением.

Питание дня: можно позволить себе умеренное количество вредной пищи и алкоголя – лучше всего, сухого красного вина.

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.

Магия и мистика дня: можно создавать защитные талисманы и обереги, а также чистить украшения.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, они исполняются н7а третий день.

Табу дня: нельзя грустить и тосковать.

Цитата дня: «Праздник всегда нужно носить с собой» (Эрнест Хемингуэй).

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