Астрологический прогноз на 26 февраля

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день благоприятен для реализации грандиозных проектов и принятия важных профессиональных – и жизненных – решений.
Символ дня: Виноградная гроздь.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 8.
Счастливый цвет дня: желтый, золотой, янтарный, медовый.
Счастливые камни дня: прозрачный аметист, цирконий, обсидиан.
За какую часть тела отвечает: эндокринные железы.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, протекают в острой форме, поэтому не стоит затягивать с их лечением.
Питание дня: можно позволить себе умеренное количество вредной пищи и алкоголя – лучше всего, сухого красного вина.
Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.
Магия и мистика дня: можно создавать защитные талисманы и обереги, а также чистить украшения.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, они исполняются н7а третий день.
Табу дня: нельзя грустить и тосковать.
Цитата дня: «Праздник всегда нужно носить с собой» (Эрнест Хемингуэй).
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