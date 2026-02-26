- Дата публикации
Астрологический прогноз на 26 февраля
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: мощный прилив энергии, который мы ощутим в это время, делает возможным реализацию любых проектов — и новых, и начатых ранее, но не доведенных до ума
Символ дня: родник.
Стихия дня: Вода.
Счастливое число дня: 1.
Счастливый цвет дня: желтый.
Счастливые камни дня: янтарь, бирюза.
За какую часть тела отвечает: сердечно-сосудистая система.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день как правило, проходят быстро и не оставляют серьезных последствий, особенно если своевременно лечение.
Питание дня: мясо нужно заменить овощами, фруктами и зеленью.
Стрижка дня: от стрижки необходимо отказаться.
Магия и мистика дня: можно читать заговоры на удачу в бизнесе и финансах.
Сны дня: в снах можно увидеть умерших родственников — как правило, они хотят дать совет или от чего-то предостеречь.
Табу дня: нежелательно отправляться в поездки.
Цитата дня: «Каждая беда, каждый провал, каждое расставание несут в себе семя равной или большей пользы» (Наполеон Хилл).
