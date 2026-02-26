Астрологический прогноз на 26 февраля

Родник / © Associated Press

Реклама

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: мощный прилив энергии, который мы ощутим в это время, делает возможным реализацию любых проектов — и новых, и начатых ранее, но не доведенных до ума

Символ дня: родник.

Реклама

Стихия дня: Вода.

Счастливое число дня: 1.

Счастливый цвет дня: желтый.

Счастливые камни дня: янтарь, бирюза.

Реклама

За какую часть тела отвечает: сердечно-сосудистая система.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день как правило, проходят быстро и не оставляют серьезных последствий, особенно если своевременно лечение.

Питание дня: мясо нужно заменить овощами, фруктами и зеленью.

Стрижка дня: от стрижки необходимо отказаться.

Реклама

Магия и мистика дня: можно читать заговоры на удачу в бизнесе и финансах.

Сны дня: в снах можно увидеть умерших родственников — как правило, они хотят дать совет или от чего-то предостеречь.

Табу дня: нежелательно отправляться в поездки.

Цитата дня: «Каждая беда, каждый провал, каждое расставание несут в себе семя равной или большей пользы» (Наполеон Хилл).

Реклама

Читайте также: